Цены на основные продукты в Керчи в августе

Предлагаем вашему вниманию перечень социально значимых продовольственных товаров с розничной ценой на них. Цены указаны, отталкиваясь от реальной стоимости продуктов питания первой необходимости на центральном рынке Керчи, по состоянию на 3 августа 2017 года.

Проведя мониторинг цен на керченском продуктовом рынке, можно отметить, что сезонные овощи, фрукты и ягоды стали на значительно дешевле.

На уровне прошлого месяца осталась стоимость мяса и молочной продукции.

Цены на овощи в Керчи:

Огурцы — от 45 руб./кг

Помидоры — от 35 руб./кг

Перец болгарский— от 45 руб./кг

Кабачок — от 25 руб./кг

Баклажан — 40 руб./кг

Чеснок — от 150 руб./кг

Морковь — от 35 руб./кг

Капуста — от 30 руб./кг

Картофель — от 25 руб./кг

Зелень — от 25 руб./пучок

Лук — от 40 руб./кг

Свекла — от 25 руб./кг

Горох — 150 руб./кг

Кукуруза — 15 руб./шт

Цены на фрукты в Керчи:

Яблоки — от 50 руб./кг

Персик — от 70 руб./кг

Нектарин — 150 руб./кг

Абрикос — 80 руб./кг

Слива — 50 руб./кг

Черешня — от 220 руб./кг

Клубника — от 300 руб./стакан

Гранат — 350 руб./кг

Груши — от 170 руб./кг

Лимон — от 130 руб./кг

Грейпфрут — 200 руб./кг

Апельсин — от 120 руб./кг

Бананы — 75 руб./кг

Киви — 180 руб./кг

Виноград — от 150 руб./кг

Дыня — 30 руб./кг

Арбуз — 20 руб./кг

Цены на рыбу в Керчи:

Лобань — 170 руб./кг

Карась — 100 руб./кг

Карп — 150 руб./кг

Хамса малосоленная — 120 руб./кг

Кефаль — 200 руб./кг

Камбала — 500 руб./кг

Керченская селедка — 80 руб./кг

Бычок — 80 руб./кг

Цены на молочную продукцию:

Творог — 150 руб/кг

Масло — 600 руб/кг

Брынза — от 300 руб/кг

Молоко — 50 — 60 руб/л

Сметана — от 150 руб

Яйца — от 45 руб/десяток

Цены на мясо в Керчи:

Сало — от 100 руб./кг

Свинина — 250 руб./кг

Говядина — 350 руб./кг

Телятина — от 380 руб./кг

Куры — 125 руб./кг

Куриное филе — 229 руб./кг

Грудка — 200 руб./кг

Ножка — 150 руб./кг

Окорочок — 129 руб./кг

Голень — 139 руб./кг

Крыло — 147 руб./кг

Бедро — 180 руб./кг

Куриный фарш — 180 руб./кг

Свиной — 290 руб./кг

Домашний — 290 руб./кг

Цены на крупы:

Сахар — от 45 руб./кг

Макароны — от 40 руб./кг

Горох колотый — 36 руб./кг

Крупа гречневая —55 руб./кг

Рис — от 42 руб./кг

Хлопья овсяные — от 37 руб./кг

Пшено — от 20 руб./кг

Крупа манная — 35 руб./кг

Ранее редакция KerchINFO.com уже представляла нашим читателям мониторинг цен с центрального рынка Керчи в июле, исходя из которого, керчане могут самостоятельно сравнить стоимость продуктов за текущий и прошлый месяц и понять.

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