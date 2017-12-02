Цены на основные продукты в Керчи в декабре

Предлагаем вашему вниманию перечень социально значимых продовольственных товаров с розничной ценой на них. Цены указаны, отталкиваясь от реальной стоимости продуктов питания первой необходимости на центральном рынке Керчи, по состоянию на 2 декабря 2017 года.



Проведя мониторинг цен на керченском продуктовом рынке, можно отметить, что многие товары исчезли с прилавков. Это касается некоторых фруктов и рыбы.

Цены на овощи весьма спорные. Например, самая низкая цена на огурцы и помидоры составляет 80 руб и 60 руб соответственно, однако такой товар может быть немного подпорчен или не иметь приятный товарный вид.

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Ситуация с фруктами: подешевели цитрусовые, но подорожал гранат и виноград.

Чуть дороже стал куриный фарш и куры. Заметно подешевел сахар, но подорожали яйцо и масло.

В списке цен от КЕРЧЬ ИНФО зелёным отмечены продукты, цена на которые упала, красным мы отмечаем подорожание, остальные – не изменились за месяц.

Цены на овощи в Керчи:

Огурцы – 80-130 руб./кг

Помидоры — 60-130 руб./кг

Болгарский перец – от 50 руб./кг

Кабачок – от 150 руб./кг

Морковь — от 20 руб./кг

Капуста — от 25 руб./кг

Картофель — от 30 руб./кг

Зелень — от 10 руб./пучок

Лук — от 25 руб./кг

Свекла — от 40 руб./кг

Грибы (шампиньоны) – 230 руб./кг

Цены на фрукты в Керчи:

Яблоки — от 45 руб./кг

Мандарин — от 70 руб./кг

Груши — от 120 руб./кг

Гранат — от 150 руб./кг

Лимон — от 100 руб./кг

Апельсин — от 100 руб./кг

Грейпфрут — от 100 руб./кг

Виноград – от 120 руб./кг

Хурма – от 80 руб./кг

Цены на рыбу в Керчи:

Судак – 250 руб./кг

Хамса малосоленая – от 120 руб./кг

Скумбрия – от 100 руб./шт

Ставридка малосоленая – 100 руб./кг

Пеленгас – от 150 руб./шт

Керченская селедка – от 50 руб./шт

Копченая тюлька – 150 руб./кг

Цены на молочную продукцию:

Творог – от 230 руб/кг

Масло – 450 руб/кг

Молоко – 70 руб/л

Сметана – от 150 руб

Яйца – от 45 руб/десяток

Цены на мясо в Керчи:

Сало – от 100 руб./кг

Свинина – от 200 руб./кг

Говядина – 280 руб./кг

Телятина – от 300 руб./кг

Куры – 120 руб./кг

Куриное филе – 209 руб./кг

Окорочок – 125 руб./кг

Голень – 135 руб./кг

Крыло – 147 руб./кг

Бедро – 169 руб./кг

Куриный фарш – 210 руб./кг

Свиной – 270 руб./кг

Цены на крупы:

Сахар – от 36 руб./кг

Макароны — от 40 руб./кг

Горох колотый — 36 руб./кг

Крупа гречневая —55 руб./кг

Рис — от 42 руб./кг

Хлопья овсяные — от 37 руб./кг

Пшено — от 20 руб./кг

Крупа манная — 35 руб./кг

Ранее редакция КЕРЧЬ ИНФО уже представляла нашим читателям мониторинг цен с центрального рынка Керчи в ноябре, исходя из которого, керчане могут самостоятельно сравнить стоимость продуктов за текущий и прошлый месяц.



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