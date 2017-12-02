Цены на основные продукты в Керчи в декабре

Предлагаем вашему вниманию перечень социально значимых продовольственных товаров с розничной ценой на них. Цены указаны, отталкиваясь от реальной стоимости продуктов питания первой необходимости на центральном рынке Керчи, по состоянию на 2 декабря 2017 года.
Проведя мониторинг цен на керченском продуктовом рынке, можно отметить, что многие товары исчезли с прилавков. Это касается некоторых фруктов и рыбы.
Цены на овощи весьма спорные. Например, самая низкая цена на огурцы и помидоры составляет 80 руб и 60 руб соответственно, однако такой товар может быть немного подпорчен или не иметь приятный товарный вид.
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Ситуация с фруктами: подешевели цитрусовые, но подорожал гранат и виноград.
Чуть дороже стал куриный фарш и куры. Заметно подешевел сахар, но подорожали яйцо и масло.
В списке цен от КЕРЧЬ ИНФО зелёным отмечены продукты, цена на которые упала, красным мы отмечаем подорожание, остальные – не изменились за месяц.
Огурцы – 80-130 руб./кг
Помидоры — 60-130 руб./кг
Болгарский перец – от 50 руб./кг
Кабачок – от 150 руб./кг
Морковь — от 20 руб./кг
Капуста — от 25 руб./кг
Картофель — от 30 руб./кг
Зелень — от 10 руб./пучок
Лук — от 25 руб./кг
Свекла — от 40 руб./кг
Грибы (шампиньоны) – 230 руб./кг
Яблоки — от 45 руб./кг
Мандарин — от 70 руб./кг
Груши — от 120 руб./кг
Гранат — от 150 руб./кг
Лимон — от 100 руб./кг
Апельсин — от 100 руб./кг
Грейпфрут — от 100 руб./кг
Виноград – от 120 руб./кг
Хурма – от 80 руб./кг
Судак – 250 руб./кг
Хамса малосоленая – от 120 руб./кг
Скумбрия – от 100 руб./шт
Ставридка малосоленая – 100 руб./кг
Пеленгас – от 150 руб./шт
Керченская селедка – от 50 руб./шт
Копченая тюлька – 150 руб./кг
Творог – от 230 руб/кг
Масло – 450 руб/кг
Молоко – 70 руб/л
Сметана – от 150 руб
Яйца – от 45 руб/десяток
Сало – от 100 руб./кг
Свинина – от 200 руб./кг
Говядина – 280 руб./кг
Телятина – от 300 руб./кг
Куры – 120 руб./кг
Куриное филе – 209 руб./кг
Окорочок – 125 руб./кг
Голень – 135 руб./кг
Крыло – 147 руб./кг
Бедро – 169 руб./кг
Куриный фарш – 210 руб./кг
Свиной – 270 руб./кг
Сахар – от 36 руб./кг
Макароны — от 40 руб./кг
Горох колотый — 36 руб./кг
Крупа гречневая —55 руб./кг
Рис — от 42 руб./кг
Хлопья овсяные — от 37 руб./кг
Пшено — от 20 руб./кг
Крупа манная — 35 руб./кг
Ранее редакция КЕРЧЬ ИНФО уже представляла нашим читателям мониторинг цен с центрального рынка Керчи в ноябре, исходя из которого, керчане могут самостоятельно сравнить стоимость продуктов за текущий и прошлый месяц.