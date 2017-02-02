Представляем вашему вниманию отчёт о розничных ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. Мониторинг составлялся, отталкиваясь от цен на продукты питания первой необходимости на центральном рынке Керчи, по состоянию на 2 февраля 2017 года.

Следует отметить, что сравнительно с январскими ценами, ситуация существенно не изменилась.

Цены на овощи в Керчи

Помидоры — от 200 руб.

Картошка — от 22 руб.

Зелень — от 15 руб./пучок.

Лук — от 30 руб.

Морковь — от 30 руб.

Капуста — от 20 руб.

Перец — от 200 руб.

Огурцы — 120 — 150 руб.

Чеснок — 250 руб.

Цены на фрукты и ягоды в Керчи:

Яблоки — от 55 руб.

Мандарин — 80 -100 руб.

Гранат — 200 руб.

Хурма — от 100 руб.

Лимон — от 80 руб.

Грейпфрут — 100 руб.

Апельсин — от 50 руб.

Бананы — от 75 руб.

Цены на молочные продукты в Керчи:

Молоко — 60-70 руб./литр

Творог — 180 — 200 руб.

Сметана — 200 руб.

Яйца — от 65-75 руб./десяток

Цены на мясо в Керчи:

Свинина: мякоть — 280 руб/кг, с костью — от 250 руб/кг.

Сало свиное — от 100 руб.

Телятина — 350 руб/кг.

Говядина: мякоть: 350 руб/кг, с костью 200-250 руб/кг.

Куры — 142 рублей; крыло — 137 рублей; окорочка — 137 рублей; филе — 265 рублей. Фарш — 250 руб.

Цены на рыбу в Керчи:

Керченская селёдка — 50 руб.

Хамса (малосольная) — 100 руб.

Ставрида свежая — от 60 руб/кг.

Сельдь копченая от 80 руб.

Пеленгас — 130 — 200 руб./кг.

Цены на крупы:

Макароны — от 40 руб/кг

Горох колотый — 36 руб/кг

Крупа гречневая — 85 руб/кг

Рис — 55-100 руб/кг

Хлопья овсяные — 37 руб/кг

Сечка гречневая — 64 руб/кг

Кукурузная крупа — 36 руб/кг

Пшено — 22 руб/кг

Фасоль красная — 110 руб/кг

Крупа манная — 37 руб/кг

Напомним, что ранее мы уже представляли нашим читателям мониторинг цен с оптового рынка Керчи, исходя из которого, керчане могут сравнить цены и понять, где и как можно выгоднее скупиться и сэкономить свои деньги.

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