Представляем вашему вниманию отчёт о розничных ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. Мониторинг составлялся, отталкиваясь от цен на продукты питания первой необходимости на центральном рынке Керчи, по состоянию на 2 февраля 2017 года.
Следует отметить, что сравнительно с январскими ценами, ситуация существенно не изменилась.
Цены на овощи в Керчи
Помидоры — от 200 руб.
Картошка — от 22 руб.
Зелень — от 15 руб./пучок.
Лук — от 30 руб.
Морковь — от 30 руб.
Капуста — от 20 руб.
Перец — от 200 руб.
Огурцы — 120 — 150 руб.
Чеснок — 250 руб.
Цены на фрукты и ягоды в Керчи:
Яблоки — от 55 руб.
Мандарин — 80 -100 руб.
Гранат — 200 руб.
Хурма — от 100 руб.
Лимон — от 80 руб.
Грейпфрут — 100 руб.
Апельсин — от 50 руб.
Бананы — от 75 руб.
Цены на молочные продукты в Керчи:
Молоко — 60-70 руб./литр
Творог — 180 — 200 руб.
Сметана — 200 руб.
Яйца — от 65-75 руб./десяток
Цены на мясо в Керчи:
Свинина: мякоть — 280 руб/кг, с костью — от 250 руб/кг.
Сало свиное — от 100 руб.
Телятина — 350 руб/кг.
Говядина: мякоть: 350 руб/кг, с костью 200-250 руб/кг.
Куры — 142 рублей; крыло — 137 рублей; окорочка — 137 рублей; филе — 265 рублей. Фарш — 250 руб.
Цены на рыбу в Керчи:
Керченская селёдка — 50 руб.
Хамса (малосольная) — 100 руб.
Ставрида свежая — от 60 руб/кг.
Сельдь копченая от 80 руб.
Пеленгас — 130 — 200 руб./кг.
Цены на крупы:
Макароны — от 40 руб/кг
Горох колотый — 36 руб/кг
Крупа гречневая — 85 руб/кг
Рис — 55-100 руб/кг
Хлопья овсяные — 37 руб/кг
Сечка гречневая — 64 руб/кг
Кукурузная крупа — 36 руб/кг
Пшено — 22 руб/кг
Фасоль красная — 110 руб/кг
Крупа манная — 37 руб/кг
Напомним, что ранее мы уже представляли нашим читателям мониторинг цен с оптового рынка Керчи, исходя из которого, керчане могут сравнить цены и понять, где и как можно выгоднее скупиться и сэкономить свои деньги.