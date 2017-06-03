Цены на основные продукты в Керчи в июне

Предлагаем вашему вниманию перечень социально значимых продовольственных товаров с розничной ценой на них. Цены указаны, отталкиваясь от реальной стоимости продуктов питания первой необходимости на центральном рынке Керчи, по состоянию на 3 июня 2017 года.
Проведя мониторинг цен на керченском продуктовом рынке, можно отметить, что фрукты, овощи и молочная продукция стали несколько дешевле. На уровне прошлого месяца осталась стоимость мяса.
Огурцы — от 40 руб./кг
Помидоры — от 80 руб./кг
Перец болгарский— от 250 руб./кг
Капуста — от 75 руб./кг
Кабачок — от 60 руб./кг
Редис — от 60 руб./кг
Чеснок — от 270 руб./кг
Морковь — от 35 руб./кг
Капуста — от 50 руб./кг
Картофель — от 25 руб./кг
Зелень — от 20 руб./пучок
Лук — от 30 руб./кг
Свекла — от 25 руб./кг
Горох — 150 руб./кг
Яблоки — от 45 руб./кг
Персик — от 200 руб./кг
Слива — 230 руб./кг
Абрикос — 150 руб./кг
Черешня — от 300 руб./кг
Клубника — от 180 руб./кг
Гранат — 350 руб./кг
Груши — от 130 руб./кг
Лимон — от 130 руб./кг
Грейпфрут — 200 руб./кг
Апельсин — от 55 руб./кг
Мандарин — 200 руб./кг
Бананы — 80-100 руб./кг
Киви — 180 руб./кг
Виноград — от 250 руб./кг
Пеленгас — 250 руб./кг
Лобань — 200 руб./кг
Керченская сельдь (молосольная) — от 70 руб./шт.
Барабулька — от 100 руб./кг
Хамса — 100 руб./кг
Бычок — 100 руб./кг
Творог — 80 руб/кг
Масло — 600 руб/кг
Брынза — от 300 руб/кг
Молоко — 50 — 60 руб/л
Сметана — от 130 руб
Яйца — от 55 руб/десяток
Сало — от 100 руб./кг
Свинина — 300 руб./кг
Говядина — 250 руб./кг
Телятина — от 320 руб./кг
Куры — 125 руб./кг
Куриное филе — 235 руб./кг
Грудка — 200 руб./кг
Ножка — 160 руб./кг
Окорочок — 129 руб./кг
Голень — 139 руб./кг
Крыло — 152 руб./кг
Бедро — 185 руб./кг
Куриный фарш — 200 руб./кг
Свиной — 290 руб./кг
Домашний — 290 руб./кг
Сахар — от 40 руб./кг
Макароны — от 40 руб./кг
Горох колотый — 36 руб./кг
Крупа гречневая —50 руб./кг
Рис — от 45 руб./кг
Хлопья овсяные — от 37 руб./кг
Пшено — от 20 руб./кг
Крупа манная — 40 руб./кг
Ранее редакция KerchINFO.com уже представляла нашим читателям мониторинг цен с центрального рынка Керчи в мае, исходя из которого, керчане могут сравнить цены за этот и прошлый месяц и понять, что именно подорожало и насколько.
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