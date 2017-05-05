Цены на основные продукты в Керчи в мае

Предлагаем вашему вниманию перечень социально значимых продовольственных товаров с розничной ценой на них. Цены указаны, отталкиваясь от реальной стоимости продуктов питания первой необходимости на центральном рынке Керчи, по состоянию на 5 мая 2017 года.

Проведя мониторинг цен на керченском продуктовом рынке, можно отметить, что фрукты стане несколько дешевле.

Цены на овощи в Керчи:

Огурцы — от 70 руб./кг

Помидоры — от 160 руб./кг

Перец болгарский— от 250 руб./кг

Капуста — от 75 руб./кг

Кабачок — от 55 руб./кг

Редис — от 20 руб./кг

Чеснок — от 270 руб./кг

Морковь — от 25 руб./кг

Капуста — от 40 руб./кг

Картофель молодая — от 120 руб./кг

Картофель — от 50 руб./кг

Зелень — от 20 руб./пучок

Лук — от 30 руб./кг

Свекла — от 25 руб./кг

Цены на фрукты в Керчи:

Яблоки — от 35 до 100 руб./кг

Клубника — от 250 руб./кг

Гранат — 180-200 руб./кг

Груши — от 150 руб./кг

Лимон — от 130 руб./кг

Грейпфрут — 100 руб./кг

Апельсин — от 55 руб./кг

Бананы — 80-100 руб./кг

Киви — 180 руб./кг

Виноград — от 260 руб./кг

Цены на рыбу в Керчи:

Ставрида — 80 руб/кг

Керченская сельдь (молосольная) — от 70 руб./кг

Камбала — 550 руб./кг

Сазан — 180 руб./кг

Барабулька — от 150 руб./кг

Хамса — 100 руб./кг

Бычок — 80 руб./кг

Цены на молочную продукцию:

Творог — 100 руб/кг

Масло — 600 руб/кг

Брынза — от 300 руб/кг

Молоко — 50 — 60 руб/л

Сметана — от 140 руб

Яйца — от 55 руб/десяток

Цены на мясо в Керчи:

Сало — от 100 руб./кг

Свинина — 300 руб./кг

Говядина — 250 руб./кг

Телятина — от 320 руб./кг

Куры — 125 руб./кг

Куриное филе — 235 руб./кг

Грудка — 200 руб./кг

Ножка — 160 руб./кг

Окорочок — 129 руб./кг

Голень — 139 руб./кг

Крыло — 152 руб./кг

Бедро — 185 руб./кг

Куриный фарш — 200 руб./кг

Свиной — 290 руб./кг

Домашний — 290 руб./кг

Цены на крупы:

Сахар — от 40 руб./кг

Макароны — от 40 руб./кг

Горох колотый — 36 руб./кг

Крупа гречневая —50 руб./кг

Рис — от 45 руб./кг

Хлопья овсяные — от 37 руб./кг

Пшено — от 20 руб./кг

Крупа манная — 40 руб./кг

Ранее редакция KerchINFO.com уже представляла нашим читателям мониторинг цен с центрального рынка Керчи в апреле, исходя из которого, керчане могут сравнить цены за этот и прошлый месяц и понять, что именно подорожало и насколько.

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