Цены на основные продукты в Керчи в сентябре

Предлагаем вашему вниманию перечень социально значимых продовольственных товаров с розничной ценой на них. Цены указаны, отталкиваясь от реальной стоимости продуктов питания первой необходимости на центральном рынке Керчи, по состоянию на 5 сентября 2017 года.
Проведя мониторинг цен на керченском продуктовом рынке, можно отметить, что сезонные фрукты и овощи, такие как виноград, помидоры стали дешевле, а стоимость персиков и нектарин увеличилась. На прежнем уровне осталась мясная продукция и «молочка».
На уровне прошлого месяца осталась стоимость мяса и молочной продукции.
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Огурцы — от 65 руб./кг
Помидоры — от 35 руб./кг
Перец болгарский— от 40 руб./кг
Кабачок — от 50 руб./кг
Баклажан — 50 руб./кг
Чеснок — от 150 руб./кг
Морковь — от 35 руб./кг
Капуста — от 30 руб./кг
Картофель — от 40 руб./кг
Зелень — от 25 руб./пучок
Лук — от 35 руб./кг
Свекла — от 30 руб./кг
Цены на фрукты в Керчи:
Яблоки — от 50 руб./кг
Персик — от 120 руб./кг
Нектарин — 110 руб./кг
Слива — 150 руб./кг
Гранат — 350 руб./кг
Груши — от 80 руб./кг
Лимон — от 120 руб./кг
Грейпфрут — 200 руб./кг
Апельсин — от 120 руб./кг
Бананы — 70 руб./кг
Киви — 180 руб./кг
Виноград — от 75 руб./кг
Дыня — 60 руб./кг
Арбуз — 20 руб./кг
Карась — от 80 руб./кг
Пеленгас — 350 руб./кг
Кефаль — 200 руб./кг
Бычок — 80 руб./кг
Сарган — 70 руб./кг
Ставрида — 200 руб./кг
Творог — 150 руб/кг
Масло — 600 руб/кг
Брынза — от 300 руб/кг
Молоко — 50 — 60 руб/л
Сметана — от 150 руб
Яйца — от 45 руб/десяток
Сало — от 100 руб./кг
Свинина — 250 руб./кг
Говядина — 350 руб./кг
Телятина — от 380 руб./кг
Куры — 125 руб./кг
Куриное филе — 229 руб./кг
Грудка — 200 руб./кг
Ножка — 150 руб./кг
Окорочок — 129 руб./кг
Голень — 139 руб./кг
Крыло — 147 руб./кг
Бедро — 180 руб./кг
Куриный фарш — 180 руб./кг
Свиной — 290 руб./кг
Домашний — 290 руб./кг
Сахар — от 45 руб./кг
Макароны — от 40 руб./кг
Горох колотый — 36 руб./кг
Крупа гречневая —55 руб./кг
Рис — от 42 руб./кг
Хлопья овсяные — от 37 руб./кг
Пшено — от 20 руб./кг
Крупа манная — 35 руб./кг
Ранее редакция KerchINFO.com уже представляла нашим читателям мониторинг цен с центрального рынка Керчи в августе, исходя из которого, керчане могут самостоятельно сравнить стоимость продуктов за текущий и прошлый месяц и понять на сколько изменились цены.
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