Цены на основные продукты в Керчи в январе

Предлагаем вашему вниманию перечень социально значимых продовольственных товаров с розничной ценой на них. Цены указаны, отталкиваясь от реальной стоимости продуктов питания первой необходимости на центральном рынке Керчи, по состоянию на 8 января 2018 года.
Праздничные выходные подходят к концу, а это означает, что ажиотаж на большинство продуктов – спал, снизились и цены не некоторые продукты. Некоторые овощи, фрукты – заметно подешевели. Цена на керченский деликатес – хамсу – также упала. Однако килограмм говядины подорожал сразу на 100 рублей!
Читайте: Бобровский рынок отпраздновал двадцатилетие (видео)
В списке цен от КерчьИНФО зелёным отмечены продукты, цена на которые упала, красным мы отмечаем подорожание, остальные – не изменились за месяц.
Огурцы – от 120 руб./кг
Помидоры — 60-130 руб./кг
Болгарский перец – от 100 руб./кг
Морковь — от 20 руб./кг
Капуста — от 25 руб./кг
Картофель — от 28 руб./кг
Зелень — от 10 руб./пучок
Лук — от 10 руб./кг
Свекла — от 40 руб./кг
Грибы (вешенки) – 150-180 руб./кг
Яблоки — от 45 руб./кг
Мандарин — от 50 руб./кг
Груши — от 100 руб./кг
Гранат — от 150 руб./кг
Лимон — от 120 руб./кг
Апельсин — от 100 руб./кг
Грейпфрут — от 100 руб./кг
Виноград – от 100 руб./кг
Хурма – от 80 руб./кг
Судак – 250 руб./кг
Хамса малосоленая – от 80 руб./кг
Скумбрия – от 100 руб./шт
Ставридка малосоленая – 100 руб./кг
Пеленгас – от 150 руб./шт
Творог – от 230 руб/кг
Масло – 450 руб/кг
Молоко – 50 руб/л
Сметана – от 150 руб
Яйца – от 45 руб/десяток
Сало – от 50 руб./кг
Свинина – от 200 руб./кг
Говядина – 350-380 руб./кг
Телятина – от 300 руб./кг
Куры – 120 руб./кг
Куриное филе – 219 руб./кг
Окорочок – 120 руб./кг
Голень – 131 руб./кг
Крыло – 147 руб./кг
Бедро – 159 руб./кг
Куриный фарш – 160 руб./кг
Свиной – 200 руб./кг
Сахар – от 36 руб./кг
Макароны — от 40 руб./кг
Горох колотый — 36 руб./кг
Крупа гречневая —55 руб./кг
Рис — от 42 руб./кг
Хлопья овсяные — от 37 руб./кг
Пшено — от 20 руб./кг
Крупа манная — 35 руб./кг
Мука – 21 руб./кг
Ранее редакция КерчьИНФО уже представляла нашим читателям мониторинг цен с центрального рынка Керчи в декабре, исходя из которого, керчане могут самостоятельно сравнить стоимость продуктов за текущий и прошлый месяц.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: