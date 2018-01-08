Цены на основные продукты в Керчи в январе

Предлагаем вашему вниманию перечень социально значимых продовольственных товаров с розничной ценой на них. Цены указаны, отталкиваясь от реальной стоимости продуктов питания первой необходимости на центральном рынке Керчи, по состоянию на 8 января 2018 года.

Праздничные выходные подходят к концу, а это означает, что ажиотаж на большинство продуктов – спал, снизились и цены не некоторые продукты. Некоторые овощи, фрукты – заметно подешевели. Цена на керченский деликатес – хамсу – также упала. Однако килограмм говядины подорожал сразу на 100 рублей!

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В списке цен от КерчьИНФО зелёным отмечены продукты, цена на которые упала, красным мы отмечаем подорожание, остальные – не изменились за месяц.

Цены на овощи в Керчи:

Огурцы – от 120 руб./кг

Помидоры — 60-130 руб./кг

Болгарский перец – от 100 руб./кг

Морковь — от 20 руб./кг

Капуста — от 25 руб./кг

Картофель — от 28 руб./кг

Зелень — от 10 руб./пучок

Лук — от 10 руб./кг

Свекла — от 40 руб./кг

Грибы (вешенки) – 150-180 руб./кг

Цены на фрукты в Керчи:

Яблоки — от 45 руб./кг

Мандарин — от 50 руб./кг

Груши — от 100 руб./кг

Гранат — от 150 руб./кг

Лимон — от 120 руб./кг

Апельсин — от 100 руб./кг

Грейпфрут — от 100 руб./кг

Виноград – от 100 руб./кг

Хурма – от 80 руб./кг

Цены на рыбу в Керчи:

Судак – 250 руб./кг

Хамса малосоленая – от 80 руб./кг

Скумбрия – от 100 руб./шт

Ставридка малосоленая – 100 руб./кг

Пеленгас – от 150 руб./шт

Цены на молочную продукцию:

Творог – от 230 руб/кг

Масло – 450 руб/кг

Молоко – 50 руб/л

Сметана – от 150 руб

Яйца – от 45 руб/десяток

Цены на мясо в Керчи:

Сало – от 50 руб./кг

Свинина – от 200 руб./кг

Говядина – 350-380 руб./кг

Телятина – от 300 руб./кг

Куры – 120 руб./кг

Куриное филе – 219 руб./кг

Окорочок – 120 руб./кг

Голень – 131 руб./кг

Крыло – 147 руб./кг

Бедро – 159 руб./кг

Куриный фарш – 160 руб./кг

Свиной – 200 руб./кг

Цены на крупы:

Сахар – от 36 руб./кг

Макароны — от 40 руб./кг

Горох колотый — 36 руб./кг

Крупа гречневая —55 руб./кг

Рис — от 42 руб./кг

Хлопья овсяные — от 37 руб./кг

Пшено — от 20 руб./кг

Крупа манная — 35 руб./кг

Мука – 21 руб./кг

Ранее редакция КерчьИНФО уже представляла нашим читателям мониторинг цен с центрального рынка Керчи в декабре, исходя из которого, керчане могут самостоятельно сравнить стоимость продуктов за текущий и прошлый месяц.

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