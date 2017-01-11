Продуктовая корзина керчанина в 2017 году стала значительно дороже. Цены на ряд продуктов увеличились на 100%.
Редакция KerchINFO.com представляет вашему вниманию стоимость наиболее популярных продуктов среди жителей города согласно ценам на Центральном рынке Керчи.
Следует отметить, что в сравнении с началом декабря 2016 года, цены на фрукты увеличились примерно на 10-20%, а на овощи (например, огурцы и помидоры) на все 100-150%.
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Приблизительно на одном уровне останется ценовая политика мясной продукции и «молочки».
Цены на овощи в Керчи:
Помидоры — от 220 руб.
Картошка — от 30 руб.
Зелень — от 20 руб./пучок.
Лук — от 25 руб.
Морковь — от 30 руб.
Капуста — от 35 руб.
Перец — от 200 руб.
Редис — 30 руб.
Огурцы — 200 руб.
Цены на фрукты и ягоды в Керчи:
Виноград — от 200 руб.
Яблоки — от 40 руб.
Мандарин — 75 руб.
Гранат — 180 руб.
Хурма — 250 руб.
Груши — от 160 руб.
Лимон — от 80 руб.
Грейпфрут — 100 руб.
Апельсин — от 150 руб.
Бананы — от 90 руб.
Чернослив — от 200 руб.
Финики — от 200 руб.
Цены на молочные продукты в Керчи:
Молоко — 60 руб./литр
Творог — от 150 руб.
Сметана — 200 руб.
Яйца — от 65-75 руб./десяток
Цены на рыбу в Керчи:
Бычки — от 60 руб.
Хамса (малосольная) — 100 руб.
Ставрида — от 250 руб/кг.
Селедь копченая от 80 руб.
Пеленгас — от 140 руб./кг.
Цены на мясо в Керчи:
Свинина: мякоть — 300 руб/кг, с костью — от 250 руб/кг.
Сало свиное — от 100 руб.
Телятина — 480 руб/кг.
Говядина: мякоть: 470 руб/кг, с костью 350 руб/кг.
Куры — 142 рублей; крыло — 137 рублей; окорочка — 137 рублей; филе — 265 рублей. Фарш — 250 руб.