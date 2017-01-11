продукты центральный рынок цены

Продуктовая корзина керчанина в 2017 году стала значительно дороже. Цены на ряд продуктов увеличились на 100%.

Редакция KerchINFO.com представляет вашему вниманию стоимость наиболее популярных продуктов среди жителей города согласно ценам на Центральном рынке Керчи.

Следует отметить, что в сравнении с началом декабря 2016 года, цены на фрукты увеличились примерно на 10-20%, а на овощи (например, огурцы и помидоры) на все 100-150%.

Читайте: Цены декабря на основные продукты в Керчи

Приблизительно на одном уровне останется ценовая политика мясной продукции и «молочки».


Цены на овощи в Керчи:

Помидоры — от 220 руб.
Картошка — от 30 руб.
Зелень — от 20 руб./пучок.
Лук — от 25 руб.
Морковь — от 30 руб.
Капуста — от 35 руб.
Перец — от 200 руб.
Редис — 30 руб.
Огурцы — 200 руб.

Цены на фрукты и ягоды в Керчи:

Виноград — от 200 руб.
Яблоки — от 40 руб.
Мандарин — 75 руб.
Гранат — 180 руб.
Хурма — 250 руб.
Груши — от 160 руб.
Лимон — от 80 руб.
Грейпфрут — 100 руб.
Апельсин — от 150 руб.
Бананы — от 90 руб.
Чернослив — от 200 руб.
Финики — от 200 руб.

Цены на молочные продукты в Керчи:

Молоко — 60 руб./литр
Творог — от 150 руб.
Сметана — 200 руб.
Яйца — от 65-75 руб./десяток

Цены на рыбу в Керчи:

Бычки — от 60 руб.
Хамса (малосольная) — 100 руб.
Ставрида — от 250 руб/кг.
Селедь копченая от 80 руб.
Пеленгас — от 140 руб./кг.

Цены на мясо в Керчи:

Свинина: мякоть — 300 руб/кг, с костью — от 250 руб/кг.
Сало свиное  — от 100 руб.
Телятина — 480 руб/кг.
Говядина: мякоть: 470 руб/кг, с костью 350 руб/кг.
Куры — 142 рублей; крыло — 137 рублей; окорочка — 137 рублей; филе — 265 рублей. Фарш — 250 руб.

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продукты центральный рынок цены
продукты центральный рынок цены
продукты центральный рынок цены
продукты центральный рынок цены
продукты центральный рынок цены
продукты центральный рынок цены
продукты центральный рынок цены
продукты центральный рынок цены
продукты центральный рынок цены
продукты центральный рынок цены
продукты центральный рынок цены
продукты центральный рынок цены
продукты центральный рынок цены
продукты центральный рынок цены
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