Продуктовая корзина керчанина в 2017 году стала значительно дороже. Цены на ряд продуктов увеличились на 100%.

Редакция KerchINFO.com представляет вашему вниманию стоимость наиболее популярных продуктов среди жителей города согласно ценам на Центральном рынке Керчи.

Следует отметить, что в сравнении с началом декабря 2016 года, цены на фрукты увеличились примерно на 10-20%, а на овощи (например, огурцы и помидоры) на все 100-150%.

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Приблизительно на одном уровне останется ценовая политика мясной продукции и «молочки».



Цены на овощи в Керчи:

Помидоры — от 220 руб.

Картошка — от 30 руб.

Зелень — от 20 руб./пучок.

Лук — от 25 руб.

Морковь — от 30 руб.

Капуста — от 35 руб.

Перец — от 200 руб.

Редис — 30 руб.

Огурцы — 200 руб.

Цены на фрукты и ягоды в Керчи:

Виноград — от 200 руб.

Яблоки — от 40 руб.

Мандарин — 75 руб.

Гранат — 180 руб.

Хурма — 250 руб.

Груши — от 160 руб.

Лимон — от 80 руб.

Грейпфрут — 100 руб.

Апельсин — от 150 руб.

Бананы — от 90 руб.

Чернослив — от 200 руб.

Финики — от 200 руб.

Цены на молочные продукты в Керчи:

Молоко — 60 руб./литр

Творог — от 150 руб.

Сметана — 200 руб.

Яйца — от 65-75 руб./десяток

Цены на рыбу в Керчи:

Бычки — от 60 руб.

Хамса (малосольная) — 100 руб.

Ставрида — от 250 руб/кг.

Селедь копченая от 80 руб.

Пеленгас — от 140 руб./кг.

Цены на мясо в Керчи:

Свинина: мякоть — 300 руб/кг, с костью — от 250 руб/кг.

Сало свиное — от 100 руб.

Телятина — 480 руб/кг.

Говядина: мякоть: 470 руб/кг, с костью 350 руб/кг.

Куры — 142 рублей; крыло — 137 рублей; окорочка — 137 рублей; филе — 265 рублей. Фарш — 250 руб.

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