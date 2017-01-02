Правительство Крыма утвердило окончательную тарификацию водоснабжения Крыма в 2017 году. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым.

В рамках достижения цен на воду экономически обоснованного уровня, изменение стоимости услуг водоснабжения и водоотведения в Керчи произойдет 1 января и 1 июля.

Тарифы на воду в Керчи

Таким образом, в Керчи с 01.01.2017 по 30.06.2017 тариф для населения составит 33,05 руб/куб.м (с НДС), а тариф для бюджетных организаций и прочих потребителей – 34,82 руб/куб.м (без НДС).

С 01.07.2017 по 31.12.2017 тариф для населения составит 34,94 руб/куб.м (с НДС), а тариф для бюджетных организаций и прочих потребителей – 34,82 руб/куб.м (без НДС).

Тариф на водоотведение в Керчи с 01.01.2017 по 31.12.2017 составил для населения – 34,89 руб/куб.м (с НДС), а тариф для бюджетных организаций и прочих потребителей – 34, 63 руб/куб.м (без НДС).

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