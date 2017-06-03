Цены в Керчи: мнение приезжих

Не раз уже сайт KerchINFO.com поднимал вопрос о ценовой политике на рынках и в магазинах Керчи. Вывод всегда был одним и тем же, для рядового потребителя – дороговато. Но как считают люди, которые приезжают в Керчь по работе или на отдых.

В паблике «Черный список Керчь» намедни как раз обсуждалась эта тема. Жительница Симферополя, отметив, что город у нас прекрасный, посетовала на то, что цены у нас, даже по сравнению с Крымской столицей, сильно завышены. Этот пост не переминули прокомментировать и пользователи из других городов.

Читайте: Керченский ЗАГС: новый адрес, цены и время работы

Так, москвичи заметили, что чувствуют в Керчи себя как дома, но только в плане цен. В свою очередь, последовал комментарий от человека, родственники которого приезжают в Керчь из Иркутской области. Иркутчанам цены понравились, говорят – дешевле.

В свою очередь, жители республики Бурятия (да, к нам приезжают даже оттуда), отмечают, что во многом, цены у нас выше, чем там. Возникает логичный вопрос: Керчь настолько хорошо стала жить? Или…

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

