Частный детсад в Керчи: история с продолжением

В редакцию сайта КерчьИНФО продолжают поступать жалобы на директора детских центров развития. Ложные заявления владелицы учреждений могут сказаться на репутации городского кафе.

На прошлой неделе, по просьбе возмущенных родителей, на сайте КерчьИНФО была опубликована информация о работе центров развития Ирины ПРИХОДЬКО. Статья вызвала волну осуждений в Керчи – многие были в недоумении, другие шокированы, третьи становились в защиту директора частных садиков.

В этот же день, в редакцию сайта поступило несколько звонков. Администратор кафе «Блинная» прокомментировала статью на сайте, а также лично позвонила журналистам и сообщила, что Ирина ПРИХОДЬКО не заключала с ними договор о поставке еды для детей:

«Ирина заказывает каждый день у нас доставку на адреса ее центров «Искусство жить» и «Бэби клуб». Но она заказывает не много – 3-6 порций. Мы даже не знали, что кормим детей. Маленьких деток борщами не кормят. И кстати, супа с грибами у нас в меню нет. Она делает заказ как частное лицо, и нам не важно куда его доставить. Поэтому всю ответственность за питание детей Ирина должна взять на себя», – пояснила администратор кафе Анна.

В ходе беседы с администратором «Блинной» выяснилось, что Ирина ПРИХОДЬКО уже несколько дней пытается оформить с ними договор. Но пока что, руководители кафе еще не согласовали все условия соглашения:

«Она ходит к нам уже около двух недель с договором. Мы его исправляем. И до сих пор мы его так и не заключили, потому что опять отдали ей на исправление (информация на 17 ноября – прим. ред.). Нужно выполнять все требования по санитарным нормам. Детская еда готовится отдельно, по соответствующей технологии. Для нее нужны отдельные контейнеры для перевозки», – рассказал журналистам КерчьИНФО администратор кафе «Блинная».

Также она отметила, что у кафе был опыт доставки в другой детский сад. Согласно правилам СанПина, когда готовят еду в детские учреждения, одну порцию делают лишней, чтобы можно было отдать на экспертизу.

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Помимо администрации «Блинной» в редакцию сайта КерчьИНФО обратилась еще одна мама, которая тоже доверила своего ребенка в один из центров Ирины Николаевны. Дарья ГОНЧАРОВА рассказала нам свою историю:

«Мы ходили в «Бэби клуб», подписали договор. В первые два дня все отлично, все идеально. Потом получилось так, что мой муж там остался на 2 часа и увидел кучу минусов. Потом и я осталась и нашла недостатки – полная антисанитария, дети сами по себе играются и кидаются мячиками, оголенные провода. В итоге мы проходили всего 4 дня. Заплатили за месяц по программе полного дня. Мы пришли к Ирине ПРИХОДЬКО, просили либо вернуть деньги, либо сообщить, когда сад будет готов. Ирина очень нагло и дерзко себя вела, деньги возвращать отказалась и указала на пункт в договоре. Я обратилась к юристу за помощью».

Дарья отметила, что юристы взяли в работу это дело совершенно бесплатно. На сегодняшний день специалисты составляют заявление в прокуратуру.

Своим обращением в редакцию сайта Дарья просит привлечь внимание родителей, которые также ходили в данные детские центры и не получили перерасчета по факту посещения. Те, кто имеет подобные претензии к руководителю учреждений, могут связаться с Дарьей и юристами. Связь можно поддерживать через редакцию сайта КерчьИНФО.

Журналисты КерчьИНФО связались с юристом, который уже занимается этим делом. Он пояснил, что на данный момент ведется трудоемкий процесс, для того чтобы грамотно оформить претензию к Ирине ПРИХОДЬКО. Переговоры с директором учреждений ведутся, состоялась встреча ее юристами:

«Я назвал все претензии и нарушения касательно не только договора, но и ее учреждения в целом, на что получил простой ответ – что хотите то и делайте. Мы услышали».

Также специалист сказал, что ведет это дело бесплатно, потому что вопрос касается здоровья детей и расценивает это как профессиональный долг.



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