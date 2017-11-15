Частный детский сад в Керчи: спасет ли магия от правосудия?

Директор частного детского сада наживается на недостатках своего центра. Родителей детей возмущает несоблюдение санитарных норм, халатное отношение персонала к детям, а также условия договора.

В Керчи большие очереди в дошкольные учреждения. Многие дети не попадают в садик даже после достижения трехлетнего возраста. С ясельными группами все обстоит гораздо сложнее. Поэтому керченские родители вынуждены устраивать своих детей в частные сады за немалую плату.

В редакцию сайта КерчьИНФО обратились родители, которые доверили своих детей работникам центров развития «Искусство жить» и «Бэби клуб». Они высказали претензии в отношении работы центров и рассказали об угрозах со стороны директора заведений. Оба учреждения принадлежат Ирине ПРИХОДЬКО, которая предоставляет услуги психолога, астролога и ТАРОлога.

Читайте: Строительство детского сада на Ворошилова приостановлено

Детские центры Ирины в сети «Интернет» уже прославились негативными комментариями:

«Воспитатель один переводит через дорогу 10 детей. Детей приводят больных. Моего ребёнка в 2 года накормили грибным супом. С одной порции обеда едят 3 человека. Обед оплачивает каждый по 150 рублей в день. Привозит «Блинная» в одноразовой посуде. Мой ребёнок не съел все, на что я спросила – можно ли забрать обед. Мне ответили: « У нас обычно так не делают, детки после сна доедают». (Холодильника нет) Это вообще как??? На следующий день у нас стоматит. Я была уже не удивлена. За бутылочками для питья никто не следит. Подвальное помещение, полы холодные. Один горшок и 2 туалета. Полотенце одно на всех 2 дня висело. Кто вообще позволил открыть этот сад?», – такой отзыв оставила Наталья МУСТАФАЕВА.

Ее ребёнок посещал «Бэби клуб» по программе неполного дня. По факту – 2 дня посещения. При заключении договора Наталья заплатила 7500 рублей за месяц, 2000 за канцелярию и 500 рублей за обед на 3 дня. Владелица центра возвращать деньги отказалась (хотя этот пункт прописан в договоре). Также автор отзыва рассказала, что Ирина ей угрожала «магической» расправой.

О работе с картами Таро и других ритуалах Ирина Николаевна часто рассказывает на своих официальных станицах в соцсетях. В основном, все «волшебные» процессы и занятия она проводит в помещении центра «Искусство жить». Ирина выкладывает в сеть видеозаписи с мероприятий. На роликах видно, что процедуры с поджиганием свечей и ритуальной символикой проводятся в том же зале, где занимаются дети. Этот факт поразил многих керчан. Особенно тех, кто верит в существование магии.

Родители попросили не указывать их данные, потому что боятся «проклятий» гадалки.

«Я лично видела, что дети ели не из одноразовой посуды, а из обычной стеклянной. Все ничего, если бы не постоянные расстройства кишечника у ребёнка после садика. Искали причину в еде. Но Ирина Николаевна нас убедила, что «Блинная» хорошо готовит, и что она сама лично там ест . Как-то мне довелось зайти в туалет в самом центре (в тот, куда ходят и воспитатель, и администратор, и ещё пол-города , которые приходят сюда на всевозможные занятия по фитнесу , йоге и на сборища фанатов Таро). И там я увидела ту самую посуду!!!! Просто под полотенцем!!! В общем туалете!!! Я уверена, что это именно та посуда, из которой едят дети!», – эту информацию и фото предоставила нам мама мальчика – бывшего воспитанника центра «Искусство жить».

Читайте: Более 500 маленьких керчан стоят в очереди в детские сады

Еще одна семья поделилась с нами историей о вопиющем случае в центре развития «Бэби клуб». Керчанка Марина, бабушка маленькой Дашеньки, рассказала, что произошло с ее внучкой во время пребывания в центре. Девочка получила сотрясение головного мозга при падении. Но воспитатель данного учреждения решила не говорить родителям, о том, что произошло с ребенком. Мама Дашеньки не могла понять, в чем причина плохого самочувствия дочки. Благодаря свидетелям, которые видели, как девочка упала с небезопасной для ее возраста горки, родители узнали о происшествии.

Нам прислали фотографии той самой детской площадки. Выяснилось, что она вообще не относится к данному центру развития и находится в плачевном состоянии. Качели сломаны, вокруг мусор, экскременты животных и битое стекло. Более того, такой комплекс не предусмотрен для детей младше 5-ти лет.

До сих пор директор и воспитатель частного садика не признают своей вины и отрицают факт падения девочки.

Родители написали заявление в прокуратуру по факту халатного отношения работников учреждения к детям.

К счастью, не все сотрудники центров Ирины такие безответственные. Одна из воспитателей, узнав от родителей об их обращении в редакцию КерчьИНФО, сама написала нам письмо. Она рассказала про ситуацию в учреждении изнутри и отметила, что не смогла молчать о вопиющих нарушениях:

«Здравствуйте!!! Мне довелось работать в Детском центре «Искусство жить». Не поделиться информацией об этом заведении просто не могу. Первое, что возмущает – отсутствие элементарных санитарно-эпидемиологических норм. Так как посуда (тарелки, ложки и чашки), с которых дети пьют, находится в туалетной комнате не прикрыты и в свободном доступе. Количество мест под полотенца для детей – 2, а деток ходит больше. Отсутствие помощника воспитателя, отсутствие ежедневной влажной уборки в помещении, где пребывают дети. И, если это учреждение для детей, то не стоит там организовывать другие виды занятий для взрослых ( йога, пилатес, и касательно руководителя И.Н.- она проводит личные приемы клиентов во время пребывания детей в детей в центре). Были замечания со стороны родителей о том, что в помещении часто много посторонних людей. Если в данном центре есть новая красивая мебель, это совсем не значит, что с остальным все также хорошо. На территории детской площадки нет соответствующего покрытия, а просто щебень, площадка не ограждена. Находится в открытом доступе для любого человека (о чем в последствии свидетельствует наличие мусора на территории). А это жизнь и здоровье наших детей. Печально, что вложив не маленькую сумму денег в данное заведение, руководство не смогло довести все это до ума, и узаконить центр в соответствии с ГОС требованиями»,- говорится в сообщении. Бывший сотрудник центра переживает за свою репутацию и просит не публиковать личные данные.

Читайте: До конца этого года в Крыму создадут около 2000 мест в детские сады

Активная группа мам уже составили коллективную жалобу в прокуратуру по факту несоблюдения законодательных и санитарных норм учреждения.

Заявители отмечают, что центр «Бэби клуб» является подделкой известной сети центров бережного развития интеллекта. Многие родители думают, что это официальный филиал крупной компании и доверяют им своих детей.

Исходя из личного опыта многих родителей, группа активистов сделала свои выводы:

«Получается, в первый день родителям максимально положительно презентуют учреждение, заключают контракт, и люди отдают деньги на месяц вперёд, но по истечении 2-10 дней, по разным причинам, дети перестают посещать частный сад (болезнь или личное желание родителей из-за несоблюдения СанПиН) деньги директор не возвращает, а на это место берет уже нового ребёнка. Мало кто из воспитанников долго посещает центр. В итоге – за одно место в месяц центр получает прибыль за 3-6 детей. Такой успешный, но не очень честный бизнес»,- рассказали керченские мамы.

Родители, которые попросили опубликовать данную информацию, отметили, что делают это не с целью навредить директору учреждений. Таким образом, они хотят оградить других керчан от мошенницы:

«Эта женщина преследует свои личные финансовые интересы и гробит здоровье наших детей», – рассказывают мамы бывших воспитанников центров.

Группа активных керчан просит Администрацию города обратить внимание на данные учреждения и провести ряд проверок, касательно соблюдения законодательства и санитарных норм.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

