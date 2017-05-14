Чего не хватает Керчи?

Керчь, казалось бы, весьма самодостаточный, разносторонний и необычный город. Тут можно найти все: загадки истории, необычную архитектуру, удивительнее пейзажи и современные заведения. Судьба щедро одарила Керчь и его жителей. Однако на деле не все так гладко, как может показаться.

Жители и гости города часто сетуют на то, что Керчи не хватает того или иного. Редакция KerchINFO.com решила резюмировать все жалобы и составить список того, с чем наш родной город стал бы значительно лучше.

Торговый центр в Керчи

В Керчи есть несколько небольших торговых центров, но это скорее крытые площадки для торговли, нежели места для отдыха горожан. Причём, судя по ценам в этих магазинах, аренда павильонов несколько завышена, в связи с чем центры пустуют. Как правило, торговый центр — это просторное здание, в котором различные заведения общественного питания, кинотеатры, продуктовые супермаркеты, зелёные зоны отдыха с лавочками и комнатами для самых маленьких. Причём работать такое заведение должно без перерыва и выходных пусть с 11 дня, но, как минимум до 21:00.

Общественные туалеты в Керчи

Прогуливаясь по Керчи можно попасть в неловкую ситуацию: не найти общественного туалета тогда, когда он крайне необходим. Ведь в тёплое время суток многим жителям и гостям города хочется просто пройтись по родным улицам, вдохнув аромат весенних первоцветов и послушать звонкое пение птиц. Но в самый интересный момент вам придётся присматриваться к густым кустикам или покупать очередной кофе, чтобы воспользоваться санитарной комнатой ближайшего заведения. Особенно остро встанет этот вопрос, если вы гуляете с ребёнком.

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Ночной транспорт в Керчи

Пожалуй этот пункт актуален не только в Керчи, но и во многих городах России. В вечернее, а тем более позднее, время суток просто невозможно уехать на общественном транспорте. Керчане начинают пользоваться услугами такси начиная с 21:00. а если речь идёт о таким районах города как Капканы, Мичурино, Аджимушкай или район ж\д вокзала, то и в 20:00 дождаться рейсового автобуса крайне сложно.

В городе должен курсировать хотя бы один дежурный автобус на протяжении ночи по определённому расписанию (хотя бы в летнее время). Такое нововведение определённо порадует керчан.

Аквапарк в Керчи

Что тут скажешь: сапожник без сапог. И самих керчан, и гостей удивляет отсутствие аквапарка в городе, который стоит на пересечении двух морей. Как в городе со столь прекрасным местоположением может не быть большого, просторного аквапарка? Ближайший — в Судаке, но, он может порадовать лишь деток, а до того, который придётся по душе и взрослым необходимо преодолеть более 270 км. Сомнительная перспектива, не так ли?

Хорошие дороги в Керчи

Этот пункт можно даже не описывать. В Керчи просто нет качественного дорожного покрытия. Время от времени определённые участки дороги ремонтируются, но в целом дороги в городе в плачевном состоянии. Так, например, недавно 11 км трассы из города к Керченской паромной переправе были капитально отремонтированы. При этом шоссе Героев Сталинграда, которое переходит в ул. Орджоникидзе — сплошная яма, по которой жалко «убивать» свое транспортное средство. А ведь именно эта дорога ведет к городскому пляжу. Туристы оценят.

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Детские сады в Керчи

Этот пункт столь же проблематичен, как и предыдущий. Родителям приходится стоять в очереди несколько лет, чтобы попасть в садик. При Украине многие детские сады в Керчи попросту закрывали, а помещения отдавали под государственные структуры, например – пенсионный фонд. В итоге это привело к тому, что в городе устроить в государственный садик ребенка сродни чуду. Ведь так быть не должно.

Станция юных техников в Керчи

Это не очень популярное, но крайне необходимое для города место. Станция юных техников – многопрофильное учреждение, предназначенное для дополнительного образования детей. Как правило, занятие и кружки ориентированы на работу с техникой, развитие механической памяти и профессиональную ориентацию. Ведь в Керчи нет проблем с танцевальными, спортивными, художественными кружками. А куда вести ребенка, которому интересны конструкторы и машинки?

Читатели, а, по вашему мнению, чего не хватает Керчи еще?

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