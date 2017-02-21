Чего хотят керченские мужчины (видео опрос)?

Февраль 21 10:53 2017

В преддверии 23 февраля всех женщин начинает терзать вопрос: что же подарить мужчинам в праздник Защитника. Так повелось, что большинство мужчин в этот праздник получают носки и дезодоранты. Журналисты KerchINFO.com решили поинтересоваться у керченских мужчин, что бы они в идеале хотели получить в подарок.

Как оказалось, большая часть опрашиваемых признались, что не так и уж против столь привычных носков и дезодорантов.

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Однако если помечтать, то представители сильного пола отметили, что мечтают о машине или о деталях для неё. Некоторые просто хотят услышать от любимых женщин приятных слов и внимания.

Поэтому, дорогие женщины, подарок — это, безусловно, важно, но и вкусный ужин, приготовленный с любовью, порадует вашего мужчину.



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