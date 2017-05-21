Чем картинная галерея в Керчи интереснее остальных

Во многих городах нашей необъятной Родины есть свои картинные галереи. У кого-то, экспозиции посвящены морским тематикам, у кого-то – пейзажам русской природы. А вот картинная галерея в Керчи – особенная.

Все дело в том, что Керчь – героическая земля. На территории Керченского полуострова в годы Великой Отечественной войны происходили кровопролитные сражения. А одной из самых героических и трагичных одновременно страниц истории Керчи, стала оборона Аджимушкайских каменоломен.

Именно этой главе в военной летописи Керчи и посвящена экспозиция в картинной галерее города. Но не только Аджимушкаю, весь период боев за Керчь раскроется перед посетителями. Эту экспозицию открыли еще в мае 1985 года, в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Картины написаны известным художником Николаем Яковлевичем БУТОМ.

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Кроме того, в экспозиции галереи представлены: диорама «Храм Иоанна Предтечи» (X-XI вв.) и копия мозаики из Ватиканского собора Святого Петра «Христос Пантократор» (XII в.). Диорама попеременно демонстрирует виды храма и Керчи девятнадцатого и двадцатого столетий.

Но не только этим примечательна наша галерея. В Керчи строится Крымский мост. И именно в честь этого, в Керченской картинной галерее можно посмотреть уникальную выставку «Крымский мост. Фантастическая реальность». Выставка уникальна, и посвящена «стройке века». Ее посмотреть нужно обязательно.

Редакция KerchINFO.com напоминает, что Керченская картинная галерея расположена в центре города, по адресу: ул. Театральная, 36. Часы ее работы: со среды по воскресенье — с 9:00 до 18:00, во вторник — с 11:00 до 20:00, выходной день — понедельник.

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