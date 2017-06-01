Чем Туристско-информационный центр Керчи порадует в сезоне 2017 года

Туристско-информационный центр Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в туристическом сезоне 2017 года готов порадовать своих посетителей как уже имеющимися многочисленными бесплатными услугами, так и новыми услугами на платной основе.

В услуги входит реализация печатной продукции Заповедника – от открыток и буклетов до красочных каталогов и альбомов, реализация античной сувенирной продукции, выполненной умельцами гончарной мастерской, художниками и реставраторами Заповедника, проведение пешеходных экскурсий сотрудниками ТИЦ по историческому центру города Керчь для индивидуальных посетителей и малочисленных групп (до 10 чел.), экскурсионное сопровождение индивидуальных посетителей и малочисленных групп (до 7 чел.) сотрудниками ТИЦ на арендованном автотранспорте к музейным объектам, расположенным на значительном удалении от центра города.

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Расположен туристско–информационный центр ГБУ РВ ВКИКМЗ по адресу: Республика Крым, г. Керчь, пер. Димитрова, 4. От городского автовокзала можно добраться маршрутом № 5, № 6, № 19, №28,остановка «центр, площадь Ленина», напротив остановки, между летними верандами кафе «Капучино»

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