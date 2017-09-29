Чем выгоден аутстаффинг персонала для компании

Успех предприятия в конкурентной борьбе на рынке возможен только в том случае, если оно реализует товары или услуги высокого качества по умеренной стоимости. Однако цена продукции напрямую зависит от себестоимости ее производства. Желая свести ее к минимуму, предприниматели используют различные методы оптимизации затрат. Высокой популярностью характеризуется эффективная в оптимизации расходов управленческая технология — аутстаффинг.

Аутстаффинг — это вывод сотрудников компании за пределы официального штата. У организации с персоналом прекращаются формальные отношения путем расторжения трудовых договоров (или по истечению сроков их действия). После этого работники принимаются в штат аутстаффингового агентства, такого как outstaffing-sovetnik.ru например. Подрядчик осуществляет необходимый документооборот, подписывает с персоналом новые трудовые договора, выплачивает ЗП, отчисления — полноценно ведет кадровое делопроизводство. Однако работают сотрудники под руководством прежнего нанимателя, выполняя привычные функции.

Выходит, благодаря внешнему менеджменту кадров предприниматель сохраняет фактические, но полностью прекращает официальные трудовые отношения с переоформленным персоналом!

Основные достоинства аутстаффинга

Делегируя обязанности содержания персонала подрядчику, компания получает важные экономические преимущества:

● уменьшается формальная численность работников в штате;

● снижается нагрузка на управленческие отделы компании;

● оптимизируется налогообложение;

● сокращаются постоянные расходы;

● предотвращаются дополнительные издержки;

● упрощается прием на работу иностранцев.

Уменьшение формальной численности работников в штате

Фактически в компании остается такое же количество сотрудников, каким оно было до внедрения аутстаффинга. Но персонал числится в штате организации подрядчика, а не на предприятии заказчика. Это позволяет, к примеру, принять в штат новых сотрудников (на освободившиеся места), не меняя привычную налоговую категорию предприятия.

Снижается нагрузка на управленческие отделы компании

С увольнением сотрудников забот у кадрового менеджера и бухгалтеров становится меньше. HR-специалисту не приходится вести документооборот в отношении переоформленных работников, проверять и повышать их квалификацию. Специалистам финансового отдела тоже нужно решать меньше второстепенных задач, связанных с расчетами по ЗП, социальным, налоговым отчислениям, отпускным, больничным и др.

Оптимизируется налогообложение

Во-первых, уменьшение штата влечет за собой сокращение совокупного ФОТ. А это снижает дополнительные затраты компании, ведь от ЗП каждого сотрудника в бюджет приходится осуществлять отчисления. Во-вторых, сокращение штата позволяет удерживать статус малого предприятия, тем самым входя в наиболее выгодную налоговую категорию.

Сокращаются постоянные расходы

Благодаря аутстаффингу часть постоянных затрат компания может перераспределить в категории переменных. Так, организации не нужно больше рассчитывать и выплачивать ЗП каждому сотруднику по отдельности. Эти расходы заменяются периодическими перечислениями средств бизнес-партнеру на контрактной основе.

Предотвращаются дополнительные издержки

Ежегодно сотрудников необходимо отправлять в оплачиваемый отпуск за счет предприятия. А в рамках социального страхования, если работник заболел, ему полагаются соответствующие выплаты. Решение таких проблем становится заботой компании. Однако ее можно переложить на плечи подрядчика, тем самым оградив себя от лишних затрат.

Упрощается прием на работу иностранцев

Привлечение рабочей силы из-за рубежа часто позволяет сократить валовые расходы на оплату труда. Однако для оформления нерезидента в штат нужно потратить много времени на сбор необходимых документов. Привлечение к сотрудничеству аутстаффера позволяет обеспечить компанию требуемыми работниками-мигрантами без бюрократических проволочек.

Говоря о плюсах и минусах аутстаффинга — outstaffing-sovetnik.ru/blog/plyusy-i-minusy-autstaffinga – можно с уверенностью отметить, что данная управленческая технология способствует оптимизации расходов компании и росту ее доходов, повышению инвестиционной привлекательности предприятия и ускорению его развития.

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