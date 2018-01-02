Чем заняться в новогодние и рождественские каникулы? Советы от КерчьИНФО

Праздник Нового года во всем мире ожидают миллионы людей. И дело тут не только в пышном застолье или новой жизни «с чистого листа», но и в продолжительных выходных.

Однако, наевшись оливье и вдоволь насмотревшись новогодних фильмов, у каждого человека возникает закономерный вопрос: «Чем заняться?». Для тех, у кого есть много свободного времени, но закончились идеи, редакция сайта КерчьИНФО подготовила список ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ВЫПОЛНЕНИЮ на рождественских и новогодних каникулах дел.

Чем заняться в новогодние и рождественские каникулы?

№1. Выспаться! За весь прошлый, и, если получится, на весь будущий год. Чаще всего, в суете будничных дней, сон – это первое, на чем мы начинаем «экономить». Дедлайны и авралы на работе минута за минутой, час за часом отбирают у нас драгоценное время для сна, отсутствие или недостаточность которого отражается не только на нашем внешнем виде, но и на работоспособности, эффективности и, в конце концов, на здоровье. В новогодние и рождественские каникулы пора наконец-таки выспаться, чтобы с нового рабочего года быть во всеоружии и готовым к бою.

№2. Выспались? Отлично! Продолжаем отдыхать. С чистой совестью посвятим еще один день каникул «валянию» в кровати в компании с любимой книгой или долгожданным (но нет времени смотреть из-за работы/учебы) сериалом. Позвольте себе полениться, вы этого заслужили.

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№3. Себе мы внимание уделили, пора уделить его близким. Длинные праздничные выходные – самое подходящее время для общения с семьей, родственниками и друзьями. Наконец-то практически у всех вас совпадут выходные и (неужели это случилось!) получится назначить, подходящее для всех, время встречи. Ну а содержание совместного времяпрепровождения – это уже ваш личный выбор. Можно попробовать общими усилиями доесть новогодние салаты, прогуляться по городу, наполненному праздничной атмосферой и светящемуся новогодними гирляндами, или устроить домашние посиделки с настольными играми, чаепитиями и задушевными разговорами. Главное – вместе.

№4. Подвести итоги и построить планы. Теперь, отдохнувшие и заряженные позитивной энергией от общения с родными, будем за дело браться. Уединитесь с листком бумаги и ручкой и постарайтесь проанализировать весь прошедший год (в этом деле главное не провести «битый час» за оплакиванием своих ошибок и промахов). Постарайтесь конструктивно оценить все свои поступки и их последствия, оцените себя и свое поведение. Однако анализируем мы не только плохое, также следует вспомнить приятные события вашей жизни. Делаем выводы и ставим точку. Следующий шаг – новые планы. Подумайте, чего вы хотите добиться не только в будущем году, но и, в целом, в своей жизни. Каждое новое действие должно приближать вас к выполнению цели. Будьте амбициозны, но трезво смотрите на вещи. Ставьте себе не только задачи, но и берите обязательства их выполнять.

№5. Генеральная уборка. Да-да, мы все прибрали до Нового года, пропылесосили и даже протерли пыль на антресолях. Но тут дело в другом. Вспомните, когда вы в последний раз надевали вот тот зеленый свитер? И правда ли вам так нужны керамические слоники с верхней полки шкафа, с которых так лень стирать пыль? Да, выбрасывать целую и вполне себе качественную вещь жалко, но может ее можно кому-то подарить? Прекращайте захламлять свое пространство, копить ненужные вещи и хранить их «для особого момента». В новый год – с чистым шкафом, совестью и головой.

№6. Продуктивно поработали, можно и похвалить себя немного.

Для женщин: шоппинг или СПА-салон, свежий маникюр или давно желанная стрижка.

Для мужчин: массаж или баня. А может еще один день «валяния» в кровати за просмотром спортивных, документальных передач или любимого фильма?

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№7. Хобби. Танцы, вышивка или вязание, целый день в гараже за ремонтом автомобиля, приведение в порядок любимой коллекции монет, рисование, решение кроссвордов. Еще один день – для вашего любимого дела.

Неделя каникул прошла и календарь упрямо показывает, что завтра пора на работу? Это совсем не повод грустить! Отдохнувшие и заряженные энергией отправляемся в бой. Новый год подготовил столько всего интересного и нового!

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