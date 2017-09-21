Чем запомнилось лето 2017 в Керчи?

Лето в 2017 году в Керчи выдалось весьма активным и насыщенным. В городе проходили различные концерты, яркие праздники и интересные фестивали. Редакция KerchINFO.com решила вспомнить о самых интересных моментах керченского летнего сезона.Лето в Керчи началось с легендарного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны». В этом году в Керчь на фестиваль съехались именитые деятели культуры и искусства России. Прошли презентации выставок, кинофильмов и фотогалерей. На протяжении недели керчанам и гостям города удалось не только познакомится с новинками искусства, но и пообщаться с любимыми актерами, режиссерами, поэтами и многими другими творческими личностями.

Июль традиционно ассоциируется у керчан с Днем Рыбака. В этом году праздник отмечали два дня. Праздничная программа была наполнена массой разнообразных мероприятий: выставками, концертами и гастрофестивалями. Финальным этапом «рыбного викенда» стал большой концерт на набережной. Керчан и гостей города поздравил Нептун, а после этого свои лучшие хиты спела всеми любимая группа «Корни».

В конце июня в Керчи прошел первый рок-фестиваль. В течение двух дней на городском пляже раздавались гитарные риффы, а зрителей знакомили с творчеством начинающих рокеров с разных городов Крыма и России. Организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным с каждым разом повышать уровень мероприятия, чтобы впоследствии о нем заговорили не только в регионе.

Август также традиционно начался в Керчи с праздника десантников. Второго числа последнего летнего месяца Керчь, как и другие города России, была наполнена людьми в тельняшках, а у соответствующих памятников прибавилось цветов.

А керченские «Юнармейцы» продемонстрировали пример десантной операции. Выступление сопровождалось взрывами и демонстративными рукопашными боями.

Конец лета ознаменовался событием, которого ждали и за которым наблюдали тысячи людей – транспортировкой железнодорожной арки транспортного перехода через Керченский пролив. Морская операция готовилась долго и тщательно разрабатывались специалистами. Для нее были построены уникальные системы на заводе в Севастополе, а во время реализации был на трое суток перекрыт Керчь-Еникальский канал.

Подводя итоги летнего сезона 2017 года в Керчи, важно отметить, что, несмотря на то, что наш город не имеет официального статуса курорта, тут есть на что посмотреть, и чем себя развлечь. Быть может, керченские мероприятия не такие фееричные и масштабные, как в Ялте, Севастополе и других популярных городах региона, но Керчь славится тем, чего ей не занимать – традициями и ценностями. Все ежегодные мероприятия города наполнены, прежде всего, любовью к истории города-героя, уважению к предкам и неподдельным интересом к искусству.

А что же подготовит нам керченское лето в следующем году?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

