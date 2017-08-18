Чемпионат Крыма по футболу: как вести себя на стадионе

Накануне проведения Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза по футболу среди профессиональных команд футбольных клубов сезона 2017-2018, а также с целью обеспечения безопасности граждан, предупреждения и недопущения нарушений общественного порядка правоохранители напоминают гражданам о правилах поведения на спортсооружениях в период проведения спортивных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи.
Гражданам строго запрещено:
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Запрещено проносить на Стадион:
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Граждане, не соблюдающие правила поведения на спортивных сооружениях будут удалены с мероприятия, а в случаях совершения противоправных действий — привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей или обязательных работ на срок до ста шестидесяти часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового (ст. 20.31 КоАП Российской Федерации).
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