Чемпионат Крыма по футболу: как вести себя на стадионе

Накануне проведения Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза по футболу среди профессиональных команд футбольных клубов сезона 2017-2018, а также с целью обеспечения безопасности граждан, предупреждения и недопущения нарушений общественного порядка правоохранители напоминают гражданам о правилах поведения на спортсооружениях в период проведения спортивных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи.

Гражданам строго запрещено:

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входить на стадион и просматривать футбольный матч в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также употреблять наркотические или психотропные вещества на территории Стадиона;

курить на территории Стадиона, за исключением специально отведенных мест;

бросать на футбольное поле, в футболистов, арбитров, тренеров, лиц, которые обеспечивают безопасность, или болельщиков и их транспортные средства, какие-либо предметы;

разжигать факелы, костры, использовать пиротехнические изделия независимо от их типа и назначения, поджигать какие-либо предметы;

использовать грубые, нецензурные, оскорбительные выражения, жесты, песни, политические лозунги, скандировать нецензурные и унижающие лозунги, а также применять угрозы и запугивания других болельщиков, участников матча, лиц, которые обеспечивают безопасность;

дискриминировать футболистов, тренеров, арбитров, других официальных лиц и болельщиков по национальному признаку или цвету кожи, а также проводить агитацию, разжигая социальную, межрасовую, национальную или религиозную ненависть;

выходить на футбольное поле, к местам расположения команд, арбитров, делегата матча, заходить в комнату допинг-контроля, в помещения для официальных лиц и корпоративные ложи или другие специальные помещения Стадиона;

стоять во время проведения футбольного матча возле своих мест, в проходах, на лестницах, создавать помехи передвижения участников футбольного матча и болельщиков;

вставать на кресла, взбираться на забор, парапеты, несущие конструкции Стадиона;

приходить на стадион с животными и птицами, за исключением собак-поводырей для инвалидов;

наносить вред имуществу стадиона, клубов (команд), футболистов, официальных лиц, болельщиков и их транспортным средствам;

наносить надписи и рисунки на конструкции, здания, сооружения Стадиона, а также размещать возле них посторонние предметы без разрешения руководства Стадиона.

Запрещено проносить на Стадион:

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любые алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества, другие стимуляторы;

напитки в стеклянной таре;

напитки в пластиковой таре более 0,5 литра;

оружие и предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия;

колющие и режущие предметы;

предметы, которые могут быть использованы как метательные: чашки, стаканы, консервные банки;

дымовые шашки, флаеры и другую пиротехнику;

красители и краски;

огнеопасные, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, отравляющие и едко пахнущие вещества;

радиоактивные материалы;

газовые баллончики нервно-паралитического и слезоточивого действия;

лазерные устройства;

вещи, размеры которых превышают 25х25х25см.

Граждане, не соблюдающие правила поведения на спортивных сооружениях будут удалены с мероприятия, а в случаях совершения противоправных действий — привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

За нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей или обязательных работ на срок до ста шестидесяти часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового (ст. 20.31 КоАП Российской Федерации).

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