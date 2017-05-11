Чемпионки мира в Керчи: юные подводницы (фото)

В Керчь на сборы приехали пловчихи с мировыми титулами в области подводного плавания (плавание в ластах). В течении десяти дней девочки отрабатывали навыки, оздоравливать и просто отдыхали в городе-герое.

С 30 апреля по 10 мая в пансионате «Москва-Крым» проводили сборы юные спортсменки в области скоростного плавания в ластах. Несмотря на то, что многим девочкам ещё нет и 16 лет, в их списке заслуг уже весьма престижные звания.

Так, две из — мастера спорта международного класса, одна из которых уже чемпионка мира, а вторая серебряная призёрша чемпионата мира среди юношей.

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Каждая из них уже около 8 лет профессионально занимаются плаванием.

Тренером подводниц выступает действующая спортсменка Татьяна Красногор — заслуженный мастер спорта Украины, пятикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и многократная чемпионка Украины по скоростному подводному плаванию.

Важно отметить, что это первый набор Татьяны как тренера, и он стал достаточно успешным для неё.

Девочки также рассказали, что отлично провели время, познакомились с городом, успели побывать на Факельном шествии и даже покупаться в море.

«Мы конечно соскучились по дому, но ещё недельку бы отдохнули. Очень понравилось!», — отмечают девочки.

Наполним, в Керчи прошёл турнир по водному поло, приуроченный ко Дню Победы.

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