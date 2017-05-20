Пляж Черепашка: уютный уголок с видом на Керченский мост

Этот пляж носит несколько названий, приезжие найдут в сети название «Фрегат» и обязательно посетят его, местные же называют пляж «ЧаЧа» или «Черепашка». А главное – с этой приморской территории четко вырисовывается строящийся Керченский мост.

Уютное место под тенью деревьев, оборудованная зона для пикников – местные приходят сюда отдохнуть после рабочей недели, совсем скоро многие из них откроют купальный сезон.

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В этом году отдыхающие могут наблюдать возведение арки, которую осенью доставят к фарватеру пролива. Вместе с керчанами приезжие следят за стройкой века, а кто помладше – растет вместе с ней.

Стоит отметить, что пляж «Черепашка» неоднократно становился объектом Всероссийских экологических акций. Местные жители вместе с сотрудниками МЧС и другими службами стараются периодически поддерживать это место в чистоте.

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