Через 24 часа на Крым обрушится шторм

Синоптики заблаговременно предупреждают крымчан о надвигающемся шторме. 24-25 декабря в Крыму ожидается ухудшение погодных условий и штормовой ветер.

По прогнозу юго-западный ветер силой до 20 м/с обрушится на полуостров и парализует работу паромных переправ “Порт Крым – Порт Кавказ” и “Порт г. Новороссийск – Крым”. Прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций по всему Крымскому федеральному округу, связанных с повреждением ЛЭП и затруднениями в работе всех видов транспорта.

Что делать, если поступило штормовое предупреждение?

Плотно закройте и укрепите все двери и окна. На стекла наклейте крест-накрест полоски пластыря (чтобы не разлетались осколки). Подготовьте запас воды и пищи, медикаментов, фонарик, свечи, керосиновую лампу, приемник на батарейках, документы и деньги. Отключите газ и электричество. Уберите с балконов (со дворов) предметы, которые могут быть унесены ветром. Из легких зданий перейдите в более прочные или убежища гражданской обороны. В деревенском доме переберитесь в наиболее просторную и прочную его часть, а лучше всего – в подвал. Держитесь подальше от берега моря и рек. Если у вас есть машина, постарайтесь отъехать как можно дальше от эпицентра урагана.

Дети из детских садов и школ должны быть заранее отправлены по домам. Если штормовое предупреждение поступило слишком поздно, дети должны быть размещены в подвалах или центральной части зданий.

Лучше всего переждать ураган, смерч или бурю в убежище, заранее подготовленном укрытии или, хотя бы, в подвале. Однако, часто, штормовое предупреждение даётся всего за несколько минут до прихода стихии, и за это время не всегда удаётся добраться до укрытия.

Если вы оказались на улице во время шторма или урагана

Держитесь подальше от зданий и строений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, мачт, опор и электропроводов. Нельзя находиться на мостах, путепроводах, эстакадах, в местах хранения легковоспламеняющихся и ядовитых веществ. Спрячьтесь под мостом, железобетонным навесом, в подвале, погребе. Можно лечь в яму или любое углубление. Глаза, рот и нос защитите от песка и земли. Нельзя залезать на крышу и прятаться на чердаке. Если вы едете на машине по равнине, остановитесь, но не покидайте автомобиль. Плотнее закройте его двери и окна. Во время снежной бури укройте чем-нибудь двигатель со стороны радиатора. Если ветер несильный, можно время от времени разгребать снег с автомобиля, чтобы не оказаться погребенным под толстым слоем снега. Если вы в городском транспорте, немедленно покиньте его и ищите убежище. Если стихия застигла вас на возвышенном или открытом месте, бегите (ползите) в сторону какого-либо укрытия (к скалам, лесу), которое могло бы погасить силу ветра, но берегитесь падающих веток и деревьев. Когда ветер стих, не выходите сразу из укрытия, так как через несколько минут шквал может повториться. Сохраняйте спокойствие и не паникуйте, помогайте пострадавшим.

Как вести себя после стихийных бедствий

Выходя из укрытия, осмотритесь – нет ли нависающих предметов и частей конструкций, оборванных проводов. Не зажигайте газ и огонь, не включайте электричество до тех пор, пока специальные службы не проверят состояние коммуникаций. Не пользуйтесь лифтом. Не заходите в поврежденные строения, не подходите к оборванным электропроводам. Взрослое население оказывает помощь спасателям.

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