Через 24 часа на Крым обрушится шторм

Синоптики заблаговременно предупреждают крымчан о надвигающемся шторме. 24-25 декабря в Крыму ожидается ухудшение погодных условий и штормовой ветер.
По прогнозу юго-западный ветер силой до 20 м/с обрушится на полуостров и парализует работу паромных переправ “Порт Крым – Порт Кавказ” и “Порт г. Новороссийск – Крым”. Прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций по всему Крымскому федеральному округу, связанных с повреждением ЛЭП и затруднениями в работе всех видов транспорта.
Дети из детских садов и школ должны быть заранее отправлены по домам. Если штормовое предупреждение поступило слишком поздно, дети должны быть размещены в подвалах или центральной части зданий.
Лучше всего переждать ураган, смерч или бурю в убежище, заранее подготовленном укрытии или, хотя бы, в подвале. Однако, часто, штормовое предупреждение даётся всего за несколько минут до прихода стихии, и за это время не всегда удаётся добраться до укрытия.
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