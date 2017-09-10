Через 500 дней откроется автомобильное движение по Крымскому мосту

Крымский мост соединит Республику Крым с Краснодарским краем и решит проблему транспортной изоляции полуострова от остальной России. Его общая длина составит 19 километров. Мост будет состоять из автомобильной и железнодорожной частей. Движение автотранспорта по нему планируется начать в следующем году, а первые поезда отправятся в Крым в 2019-м.

Без преувеличения, этот грандиозный проект, реализация которого идет строго по графику, можно назвать стройкой века. Стоимость контракта на строительство моста составила около 228 миллиардов рублей. В феврале 2015 года подряд на строительство получила компания «Стройгазмонтаж».

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Облик моста меняется стремительно, в чем убедились корреспонденты «РГ». Надев монтажные каски, яркие жилеты и выслушав инструкции по безопасности, мы отправились на главную стройку страны. Останавливаемся на одной из смотровых площадок будущего автомобильного перехода. Отсюда хорошо видны его очертания. В общей сложности Керченский мост будет стоять на шестистах ногах-опорах. В землю и морское дно забьют семь тысяч свай.

По словам заместителя генерального директора компании «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина, работы не прекращаются ни на минуту, даже в порывистый ветер и шторм.

«До конца года планируем завершить возведение всех 288 опор автомобильной части транспортного перехода, — рассказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков. — Должны построить не менее 12 километров пролетных строений, на 70 процентов выполнить работы по монтажу проезжей части, а также продолжить погружение свай для возведения железнодорожной части моста».

Строительство ведется широким фронтом — сразу по всей трассе, разделенной на восемь участков. Работы начались в феврале 2016 года, но с началом монтажа пролетных строений очертания моста можно увидеть как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи.

Крымский мост возводит вся страна. В этом процессе задействованы 220 компаний

С высоты птичьего полета гигантская стройка напоминает муравьиную тропу: все кишит, движется, поднимается в воздух и опускается в землю. Первым делом в нее забили сваи. Их несколько видов. На каждую опору уходит от восьми до 95 свай. Трубчатые сваи уходят под разными углами в землю на глубину до 105 метров.

Самые важные элементы здесь — опоры судоходного пролета. Гордость Крымского моста и его главное украшение собирали почти год. Общий вес двух арок составляет около 10 тысяч тонн.

По морю их недавно доставили на специально спроектированных и собранных в Севастополе понтонах. На них арки подплыли к фарватеру, в ходе сложнейшей морской операции их поднимают на высоту девятиэтажного дома. Чтобы просчитать все риски, уникальную операцию по установке арок заранее смоделировали в научном центре Санкт-Петербурга.

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По сути, Крымский мост возводит вся страна. В этом процессе задействованы 220 компаний. Это основная кооперация стройки. Еще шесть тысяч предприятий малого и среднего бизнеса со всей России выполняют заказы для всенародной стройки. При этом их работа, как отметил руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин, обеспечена самым жестким контролем качества. По окончании строительства Ростехнадзор выдаст Заключение о соответствии (ЗОС) — документ, свидетельствующий о том, что мост соответствует проекту, а технологии и материалы — нормативам.

Начальник стройки признается, что благодарен судьбе за то, что попал сюда. «Спросите любого, и вам ответят примерно так же, — утверждает Роман Новиков. — Все понимают, какое важное дело нам доверено, и стараются не подвести».

Стройку века олицетворяет коллекционное вино «Крымский мост», которое пока созревает в дубовых бочках. В честь самого длинного моста в стране на заводах Крыма и Тамани будет разлито 76 тысяч бутылок. Но попробовать этот редкий и долгожданный напиток можно будет только после завершения строительства

Справка КерчьИНФО

Крымский мост — один из крупнейших мостов в России. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дороги. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла. Затем она пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Автомобильное движение будет осуществляться по четырем полосам, железнодорожное — по двум путям. Пропускная способность — до 40 тысяч машин и 47 пар поездов в сутки. При этом сам Керченский пролив останется судоходным: инженерами предусмотрены арочные пролетные строения длиной 227 и высотой 35 метров. Предполагается, что уже в декабре 2018 года по мосту откроется автомобильное движение, а в 2019-м — железнодорожное

Прямая речь

Максим Соколов, министр транспорта РФ

Проект Крымского моста не просто уникальный. Это образец, который задает высочайшую планку для всего транспортного строительства — и в организации стройки, и по уровню качества работ. Они идут в графике, даже с некоторым опережением. Сегодня мы уже сконцентрировали свои усилия на строительстве и реконструкции трассы «Таврида». С начала летнего сезона работы развернуты на всем протяжении этой трассы.

Источник: https://rg.ru/2017/09/07/reg-ufo/cherez-500-dnej-otkroetsia-avtomobilnoe-dvizhenie-po-krymskomu-mostu.html

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