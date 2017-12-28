Через два года в Крыму откроют приют для собак

В Крыму к концу 2019 года может появиться государственный приют для собак. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал глава Республики Сергей АКСЁНОВ.

Жалобы на большое количество бездомных собак поступают абсолютно со всех регионов полуострова, отметил глава Республики. Сергей Валерьевич подчеркнул, что он против травли и против истребления животных, но за то, чтобы привести в порядок «системный отлов» бездомных животных.

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Проектные работы по созданию государственного приюта для собак намечены на 2018 год, строительство планируют завершить к концу 2019 года. Приют будет располагаться в Симферополе.

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