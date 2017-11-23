Через год в Крыму прекратятся отключения света

Следующей осенью в Крыму не будет энергодефицита. Республиканский министр топлива и энергетики Вадим Белик отметил, что на ситуацию нехватки энергии в осенне-зимний период повлияет ввод первых блоков Симферопольской и Севастопольской ТЭС.

Сегодня известно, что в нынешний ОСП на полуострове ожидается нехватка энергии в объеме до 120 МВт. Поэтому, по всем медицинским учреждениям полуострова провели проверку готовности аварийного отключения света и работу электрогенераторов.

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Вадим Белик рассказал, что в следующем году оббьем вырабатываемой энергии увеличится приблизительно на 300 МВт:

«В следующем году планируем ввод двух блоков по 235 МВт Симферопольской и Севастопольской ТЭС, кроме того, у нас идет реконструкция Сакской ТЭЦ – это 90 МВт, которые должен дать ввод первой очереди в 2018 году. То есть к следующему ОЗП они точно будут», – пишет информационное агентство ТАСС.

Также, министр энергетики пояснил, что в случае возникновения энергодефицита необходимую разницу будут возмещать с помощью дизель- генераторных установок.

На сегодняшний день разработаны графики плановых отключений электроэнергии для всех городов полуострова. Но пока нет причин для их применения.

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