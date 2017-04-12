Через Керчь пройдет водно-моторная экспедиция

Летом по территории Российской Федерации пройдет водно—моторная экспедиция «Голубое ожерелье России». Маршрут интересен со стороны развития водного туризма. Он пройдет по 30 городам нашей страны.

Стартует экспедиция из трех городов России: 1 июля в Санкт—Петербурге, 3 июля в Москве, и 18 июля в Воронеже. а завершится в Севастополе, 30 числа в Севастополе. В Керчи участники экспедиции побывают 24 июля, – сообщается на официальном сайте экспедиции.

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В ходе путешествия будут проведены исследования потребностей создания заправочных станций для маломерных судов, пирсов, плавучих причалов. Как отмечают организаторы, программа будет способствовать развитию водного туризма и спорта в Европейской части России.



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