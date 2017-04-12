Через Керчь пройдет водно-моторная экспедиция

Через Керчь пройдет водно-моторная экспедиция
Апрель 12 12:06 2017

Летом по территории Российской Федерации пройдет водномоторная экспедиция «Голубое ожерелье России». Маршрут интересен со стороны развития водного туризма. Он пройдет по 30 городам нашей страны.

Стартует экспедиция из трех городов России: 1 июля в СанктПетербурге, 3 июля в Москве, и 18 июля в Воронежеа завершится в Севастополе, 30 числа в Севастополе. В Керчи участники экспедиции побывают 24 июля, – сообщается на официальном сайте экспедиции.

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В ходе путешествия будут проведены исследования потребностей создания заправочных станций для маломерных судов, пирсов, плавучих причаловКак отмечают организаторы, программа будет способствовать развитию водного туризма и спорта в Европейской части России.

 


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