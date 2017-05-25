Через Керченскую переправу запретили провозить оружие

В мае этого года президент России Владимир ПУТИН издал указ, согласно которому в период с 1 июня по 12 июля текущего года через Керченскую паромную переправу запрещено провозить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Касается это как гражданского оружия со всей сопутствующей документацией, так и табельного служебного оружия. Указом «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и кубка конфедераций FIFA 2017 года» отмечается, что провоз огнестрельного оружия через КПП объектов транспортной инфраструктуры ООО «Морская дирекция» запрещен

Напомним, Кубок Конфедераций стартует в субботу, 17 июня.

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