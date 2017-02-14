Через паромную переправу пытались провести контрабанду

Через Керченскую паромную переправу пытались незаконно провести крупный рогатый скот. Груз шёл с Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба гокомитета ветеринарии РК.
На Керченской паромной переправе в очередной раз правонарушители попытались произвести незаконную перевозку груза. В этот раз опасным грузом стал рогатый скот.
Таким образом, сотрудниками переправы в транспортном средстве было обнаружено более 10 голов крупного рогатого скота без соответствующих сопроводительных ветеринарных документов.
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Правонарушителям было вынесено постановление по делу ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, а владелец ТС вместе с грузом возвратился в Краснодарский край.