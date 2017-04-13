Через переправу не пустили 17 тонн тыквы

Народное ополчение Керчи отчиталось за проделанную работу в период с 3 по 9 апреля. Так, совместно с Керченской полицией в указанный период на автовокзале города было выявлено 16 правонарушений, на Керченской паромной переправе — 9.

В частности, 5 апреля на переправе, в ходе досмотра автобуса «Севастополь-Краснодар» было выявлено шесть мешков сувениров без документов. В тот же день, сотрудниками полиции и народным ополчением был задержан грузовик, перевозящий 17 тонн тыквы. У водителя не оказалось ни документов на груз, ни лицензии на предпринимательскую деятельность.

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Кроме того, через Керченскую паромную переправу несколько раз пытались провезти нарциссы. Дважды правоохранители выявляли тюки с одеждой без документов и оплаты за багаж.

Дважды правоохранителями были задержаны лица с наркотиками. У обоих были изъяты наркотические вещества.



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