«Черная пятница» в Керчи: сумасшедшие скидки и массовые покупки

Американская традиция предновогодней распродажи уже на этой неделе ворвется и в наш город. Керченские предприниматели устраивают настоящую «Черную пятницу».

Обычай устраивать распродажи в четвертую пятницу ноября зародился еще в XIX веке, а термин «Чёрная пятница» появился в 1966 году на Восточном побережье США. За последние пару лет день больших скидок стал очень популярен в России.

Сегодня сайт КерчьИНФО предлагает вниманию читателей интересный список, в котором можно найти самые выгодные предложения от керченских предпринимателей.

Скидки в Керчи «Черная пятница»

Магазин “OksAnnA”

Скидка на одежду 40%; на мех и кожу 20%; на всю обувь 20%

Бутик 122,132, Кооперативный пер. 26 vk.com/oksanna

Химчистка Уборка КУБ

Только в эту пятницу, скидка 50%!! на любую услугу по химчистке.

Кресло, диван, ковёр или стул, а может у вас есть что ещё пора бы освежить?!

+7(978)764-84-47

Магазин “КОРОБКИ” – бутик подарков, декора и предметов интерьера в Керчи

Скидки от 30% до 50% до 30 ноября! В пятницу скидки 50%

ул. Советская, 36, +79780470281

Кафе ЕшьБери

Скидка 24 ноября 20% на все пиццы

ул. Еременко, 30 (возле ТЦ Таир), +7 978 819 80 46

СТО

Услуги:

-Бронирование кузова авто (все виды автопленок), полировка кузова и оптики

-Шумоизоляция, тонировка автостекл и оптики

-Заправка и ремонт автокондиционеров, аппаратная АвтоХимчистка

Успей записаться на услугу в “черную пятницу” и получи скидку до 25%!

ул. Пирогова 6.

Салон Себели

Скидки до 90%

ТЦ Фреш, ул.Горького, 4Б

Творческая мастерская Анастасии Бант “Подарки!

Торт из памперсов, бант на выписку vk.com/bant_2016

Скидка 15% при заказе бантов на выписку или тортов из памперсов для новорожденных.

Магазин модной детской одежды Zefirka

Срок проведения акции с 23 по 27 ноября

Скидка 30% на все!

Мегацентр , второй этаж , бутик 200/4

Магазин “Асгард”

vk.com/asgard_shop88

Скидка 5 % на одежду и 15% на аромамасла, аромалампы, благовония и прочие эзотерические аксессуары!

Термобелье-Керчь

vk.com/termobelie_kerch

15 % скидка на весь ассортимент

Магазин товаров для рукоделия “Хобби-мир”

10% скидки на алмазную живопись и 10% на отдушки и красители для мыла.

ул. Самойленко, т.ц. Монако, офис 7

Магазин Умная Сова

Только в пятницу! скидка 20% на все товары по промокоду BLACKOWL20

умная-сова.рф

vk.com/cleverowlru

Салон”ЛАУРА” & Студия Колористики ”Серое/Белое”

Брови-200 р.

Чёрная маска-100 р.

Маникюр с шеллаком-350 р.

Омбре, балаяж , шатуш-2000 р.

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено!

ул. Будённого 6 (напротив маг. Минимаркет) +7(978)002-50-18, +7(978)001-01-46

Магазн i&Case

Скидки

на аксессуары на iPhone 5s – 50%

на аксессуары на iPhone 6/6s- 60%

на аксессуары на iPhone 7 – 70%

на аксессуары на iPhone 8 – 80%

ул. Ленина возле входа в МегаЦентр.

Магазин “Интек”

www.in-teck.ru

Apple iPhone X 64Gb – скидка 8%

ул. Советская 13

ООО НОВАЯ ЛИНИЯ

До конца месяца изготовление кухонь по индивидуальному проекту – скидка 40%

+79780018858

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