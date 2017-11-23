«Черная пятница» в Керчи: сумасшедшие скидки и массовые покупки

Американская традиция предновогодней распродажи уже на этой неделе ворвется и в наш город. Керченские предприниматели устраивают настоящую «Черную пятницу».
Обычай устраивать распродажи в четвертую пятницу ноября зародился еще в XIX веке, а термин «Чёрная пятница» появился в 1966 году на Восточном побережье США. За последние пару лет день больших скидок стал очень популярен в России.
Сегодня сайт КерчьИНФО предлагает вниманию читателей интересный список, в котором можно найти самые выгодные предложения от керченских предпринимателей.
Магазин “OksAnnA”
Скидка на одежду 40%; на мех и кожу 20%; на всю обувь 20%
Бутик 122,132, Кооперативный пер. 26 vk.com/oksanna
Химчистка Уборка КУБ
Только в эту пятницу, скидка 50%!! на любую услугу по химчистке.
Кресло, диван, ковёр или стул, а может у вас есть что ещё пора бы освежить?!
+7(978)764-84-47
Магазин “КОРОБКИ” – бутик подарков, декора и предметов интерьера в Керчи
Скидки от 30% до 50% до 30 ноября! В пятницу скидки 50%
ул. Советская, 36, +79780470281
Кафе ЕшьБери
Скидка 24 ноября 20% на все пиццы
ул. Еременко, 30 (возле ТЦ Таир), +7 978 819 80 46
СТО
Услуги:
-Бронирование кузова авто (все виды автопленок), полировка кузова и оптики
-Шумоизоляция, тонировка автостекл и оптики
-Заправка и ремонт автокондиционеров, аппаратная АвтоХимчистка
Успей записаться на услугу в “черную пятницу” и получи скидку до 25%!
ул. Пирогова 6.
Салон Себели
Скидки до 90%
ТЦ Фреш, ул.Горького, 4Б
Творческая мастерская Анастасии Бант “Подарки!
Торт из памперсов, бант на выписку vk.com/bant_2016
Скидка 15% при заказе бантов на выписку или тортов из памперсов для новорожденных.
Магазин модной детской одежды Zefirka
Срок проведения акции с 23 по 27 ноября
Скидка 30% на все!
Мегацентр , второй этаж , бутик 200/4
Магазин “Асгард”
vk.com/asgard_shop88
Скидка 5 % на одежду и 15% на аромамасла, аромалампы, благовония и прочие эзотерические аксессуары!
Термобелье-Керчь
vk.com/termobelie_kerch
15 % скидка на весь ассортимент
Магазин товаров для рукоделия “Хобби-мир”
10% скидки на алмазную живопись и 10% на отдушки и красители для мыла.
ул. Самойленко, т.ц. Монако, офис 7
Магазин Умная Сова
Только в пятницу! скидка 20% на все товары по промокоду BLACKOWL20
умная-сова.рф
vk.com/cleverowlru
Салон”ЛАУРА” & Студия Колористики ”Серое/Белое”
Брови-200 р.
Чёрная маска-100 р.
Маникюр с шеллаком-350 р.
Омбре, балаяж , шатуш-2000 р.
ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено!
ул. Будённого 6 (напротив маг. Минимаркет) +7(978)002-50-18, +7(978)001-01-46
Магазн i&Case
Скидки
на аксессуары на iPhone 5s – 50%
на аксессуары на iPhone 6/6s- 60%
на аксессуары на iPhone 7 – 70%
на аксессуары на iPhone 8 – 80%
ул. Ленина возле входа в МегаЦентр.
Магазин “Интек”
www.in-teck.ru
Apple iPhone X 64Gb – скидка 8%
ул. Советская 13
ООО НОВАЯ ЛИНИЯ
До конца месяца изготовление кухонь по индивидуальному проекту – скидка 40%
+79780018858
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