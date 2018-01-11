Черноморское побережье под угрозой шторма

С завтрашнего дня населённые пункты, расположенные по побережью Чёрного моря «захватит» леденящий ветер, а температура воздуха резко «упадёт».

По прогнозам синоптиков, с 12 по 15 января территория Краснодарского края станет зоной взаимодействия циклона над Аравийским полуостровом и обширного антициклона с центром над Европейской частью России. Отсюда – ухудшение погодных условий: 12 января на участке от Анапы до Джубги северо-восточный ветер будет достигать 20-25 м/с в порывах.

в Новороссийске порывы ветра до 30-34 м/с

В последующие три дня ветер усилится до 18-22 м/с, на Черноморском побережье на участке Анапа-Джубга до 25-30 м/с, в районе Новороссийска порывы ветра до 30-34 м/с.

Ночью в эти дни температура воздуха понизится до -7..-12°, днем 0..-5°. Ветер и мороз будет сопровождать мокрый снег, а 14-15 января в отдельных районах ожидается метель.

Напомним, что синоптики также прогнозируют остановку Керченской паромной переправы в эти дни.

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