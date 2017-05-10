Четверть миллиона золотом: в Керчи задержан ювелирный грабитель

В Керчи задержали ювелирного вора, который отобрал лоток с золотыми изделиями у продавца.
Как сообщила пресс-служба Росгвардии, в Керчи задержан мужчина, который украл у продавца ювелирного магазина лоток с 24 золотыми браслетами общей стоимостью более 260 тысяч рублей.
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«Выяснилось, что неизвестный мужчина подошел к прилавку и попросил продавца показать ему ювелирные изделия. После этого посетитель схватил лоток с золотыми украшениями и выбежал на улицу», — рассказали в управлении вневедомственной охраны.
Грабителя сотрудники Росгвардии задержали спустя несколько минут, им оказался 35-летний ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело.
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