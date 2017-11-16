Четыре керченских тхэквондиста стали кандидатами в Мастера спорта

Ребятам «Керченского союза тхэквондо» присвоили звание «Кандидатов в Мастера спорта России». Поздравление спортсменов размещено на официальной странице союза в социальной сети Facebook.

Приказом Министра спорта Республики Крым № 60-р, от 29.09.2017 года звание «Кандидата в Мастера спорта» получили четверо воспитанников тренера Эдуарда КАЛЬЧЕНКО – Валерий ГРИНЁВ, Андрей САМОЙЛЕНКО, Степан СТЕПАНОВ и Дмитрий БРАГЭ.

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Как отмечают в союзе тхэквондистов, ребята полностью заслужили звания, поскольку получению такой награды предшествовал многолетний труд, как в спортивных залах, так и на соревновательных площадках.

В разных видах программы они становились призерами первенства России по тхэквондо (ИТФ), Валера ГРИНЁВ выигрывал бронзовую медаль на Первенстве Европы в прошлом году среди юношей в Греции, а в сентябре они стали победителями «Всероссийских юношеских Игр боевых искусств» в командном спарринге среди юниоров.

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