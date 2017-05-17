Чиновники открестились от разрушения античных курганов под Керчью

Слова замминистра экологии и природных ресурсов РК Алексея ЯЦЕНКО о положительном заключении на разработку карьера на территории античного городища Артезиан опровергли в самом министерстве.

Как сообщила пресс-служба Минэкологии РК, данная информация, ранее размещенная во многих крымских СМИ — ложная и не соответствует действительности.

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«Археологический памятник – городище и некрополь Артезиан не входит в границы участка недр предоставленного в пользование ГУП РК «Крымгеология» и античное поселение Артезиан не попадает под разработку карьера», — заявил Алексей ЯЦЕНКО.

Предприятием были проведены работы по геологическому изучению участка недр, по результатам которого на государственный баланс поставлены запасы песков Чегене-Салынского месторождения в количестве 9942,5 тысяч квадратных метров.

«На часть участка с утвержденными запасами получен горный отвод, за пределами которого разработка песков выполняться не будет. Площадь горного отвода составляет 9% от общей лицензионной площади. Курганные группы, расположенные в юго-западной и центральной части лицензионной площади, в границы горного отвода не входят», — пояснил замминистра.

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Ранее Госкомитет Крыма по охране культурного наследия сообщал, что решение по карьеру будет принято после проведения государственной историко-культурной экспертизы.

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