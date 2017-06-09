Чистка рядов: в Керчи депутата-браконьера могут лишить мандата

В Керченском городском совете на очередной сессии планируют лишить мандата депутата-браконьера.

На официальном сайте Керченского городского совета опубликована повестка грядущей очередной 71 сессии городского совета. В неё вошёл и вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Керченского городского совета I созыва Дениса ЩЕРБИНИНА.

«Прекратить полномочия депутата Керченского городского совета 1 созыва, избранного по единому избирательному округу от Всероссийской политической партии «Единая Россия», Щербинина Дениса с 23 июня 2017 года в связи с вступлением в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда», — идёт речь в решении.

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Отметим, данное решение вступит в силу лишь в том случае, еcли за него проголосуют большинство депутатов городского совета в ходе 71 сессии, которая пройдёт 23 июня 2017 года.

Напомним, Денис Щербинин был обвинён в организации незаконного вылова 30 тонн рыбы в апреле 2014 года. Ущерб, причинённый государству этим браконьером, был оценён в 14,8 млн рублей. Первой организацией, которая дистанцировалась от нарушителя закона, стала партия «Единая Россия», в которой состоял Щербинин.

Также по собственному желанию в ходе сессии будут прекращены полномочия депутата Теплухина Романа.

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