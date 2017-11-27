Члены Совета министров Крыма на этой неделе встретятся с керчанами

В эту среду с 10:00 до 16:00 члены Совета министров Республики Крым проведут приём керчан. Как рассказали в пресс-службе городской Администрации, на встречу с республиканскими властями сможет прийти любой желающий, без предварительной записи. Приём будет осуществляться в порядке живой очереди. Редакция КерчьИНФО публикует полный список адресов, где будут проходить встречи.

Войковский район

Школа №10 (ул. Международная, д.44)

Политехнический колледж (ул. Войкова, д.1А)

Школа №22 им. Героев Аджимушкайских каменоломен (ул. Коммунаров, д.49)

Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка (ул. Войкова, д. 30)

Школа – гимназия №1 (ул. Студенческая, д. 5)

«Центр детского и юношеского творчества» (ул . Кирова, д. 89)

Центральная часть города

Керченский колледж экономики и информационных технологий (ул. Андрея Мирошника, д. 26А)

Администрации города Керчи (ул. Кирова, 17)

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю (ул. Комарова, д. 4)

Школа №25 (ул . Кирова, д.75А)

Школа №5 (ул. Гагарина, д. 29)

Школа №15 имени Героя Советского Союза Е.М.Рудневой (ул . Фурманова, д.67)

Школа №4 им. А.С.Пушкина (ул . Жени Дудник, д.36)

Школа №2 (ул . Гудованцева, 10)

Административное здание Администрации города (ул . Кирова, д. 5)

Городской Центр культуры и досуга (ул. Свердлова, д. 6)

Школа №12 (ул. Ворошилова, д. 9)

Школа №23 (ул. Ворошилова, д. 29)

Актовый зал Керченского ВМПУ № 12 (ул. Свердлова, д. 55)

Школа №24 (шоссе Героев Сталинграда, д. 46)

Бывшая «Таврика» Детский сад №20 (шоссе Героев Сталинграда, д. 8А)

«Крымские железные дороги» ( ул. Вокзальное Шоссе д.76)

Аршинцевский район

Специализированная школа №19 с углубленным изучением английского языка( ул. Полины Осипенко, д. 22)

Школа–Морской технический лицей (пер. Юннатов, д. 6)

ДК «Корабел» (ул. Орджоникидзе, д. 88)

Школа №13 (ул. Льва Толстого, д. 139)

Дом детского и юношеского творчества (ул. Орджоникидзе, д. 45)

Керченский профессиональный лицей (ул. Орджоникидзе, д.2)

Школа №28 (ул. Кавказская, д. 1)

Музей истории Эльтигенского десанта (ул. Генерала Косоногова, 2)

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