ЧП с автобусом в Керченском проливе: пострадавшим выплатят компенсации

Глава Крыма Сергей Аксёнов распорядился о выплате материальной компенсации пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Чиновник выразил соболезнования семьям и близким погибших в ДТП с автобусом в Темрюкском районе и пообещал лично проконтролировать осуществление компенсационных выплат.

«С глубокой скорбью и болью воспринял известие о страшной автокатастрофе в районе посёлка Волна в Краснодарском крае. От имени всех крымчан выражаю соболезнование родным и близким погибших», – сказал Глава Крыма Сергей Аксенов.

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Так, Минтруда и соцполитики РК выплатит по одному миллиону рубелей семье погибшего жителя Ленинского района и пострадавшему керчанину.

Отметим, что всего в результате ужасающего происшествия погибло 17 человек, 24 были спасены, 8 из которых оперативно госпитализированы.

На момент аварии в автобусе находилось более 40 человек: это рабочие, занимавшиеся строительством пирса «Таманьнефтегаз» в посёлке Волна. В настоящее время на месте происшествия работает следственный комитет.

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