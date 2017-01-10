В праздник Крещения в керченских храмах пройдут торжественные службы и крестных ход. Об этом редакции KerchINFO.com рассказал Протоиерей Андрей Яковец.

Православные христиане празднуют день Крещения Господнего 19 января. Этот праздник считается одним из самых древних в христианской Церкви. 18 января — в Крещенский Сочельник православные придерживаются строгого поста до вечерней звезды, а на следующий день идут в храм службу и великое освящение воды.

В Храме Святого Иоанна Предтечи в 8:00 19 января состоится утренняя служба.

«Уже ближе к 10:00 после того, как в храме пройдет освящение воды, после чего начнется Крестный ход по набережной и купание в море», — отмечает священнослужитель.

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Также Протоиерей Андрей Яковец отметил, что в остальных храмах города служба пройдет приблизительно в тоже время.

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