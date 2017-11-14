Что будет с шоссе Героев Сталинграда, когда построят эстакаду?

Строящаяся параллельно шоссе Героев Сталинграда эстакада в Керчи будет единственной дорогой, которая соединит Аршинцево с центром города. Сейчас развязка – эпицентр строительной техники, а керчане – свидетели ежедневных дорожных работ.

Как только запустят автоподходы к Керченскому мосту (по официальной информации срок сдачи – декабрь – 2018 года, по неофициальной – весна 2018 года – прим.ред.) дорога по шоссе Героев Сталинграда станет дублирующей и по ней больше не будет двигаться транспорт.

Как рассказал журналистам КерчьИНФО замглавы Администрации Роман КИРИЧЕНКО, шоссе пересекает подходы: «Дорога пересекается с автомобильными и железнодорожными подходами в районе Госпиталя и школы №24 – соответственно, по ней нельзя будет проехать. Там будет зона транспортной безопасности, будет всё огорожено». Очевидно, движение транспорта по эстакаде откроется раньше, поскольку на местах пересечения шоссе с подходами к мосту, необходимо будет провести строительные работы.

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То есть в недалёком будущем жители Аршинцево, а также микрорайонов Нижний и Верхний Солнечный будут добираться до своих домов по новой эстакаде. На дороге будет два съезда: один – напротив Госпиталя, другой – напротив дома №48.

Сейчас строители эстакады ставят опоры для верхнего мощения. Смотрите сегодняшние снимки фотографов КерчьИНФО.

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