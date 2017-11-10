Что делал Ефим Фикс в Керчи?

Заместителем Председателя Государственного Совета РК Ефим ФИКС приехал в Керчь с рабочим визитом. В центре внимания инфраструктурные и социальные объекты города.

Глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН рассказал подробнее о встрече с заместителем на своей официальной странице в Facebook:

«В первую очередь провели встречу с коллективом городской больницы № 1. Еще раз поблагодарил врачей и медсестер за своевременное и качественное оказание помощи пострадавшим в автомобильной аварии в районе Аджимушкая. Главврач учреждения Марат ЕНИКЕЕВ доложил о сегодняшней ситуации в больнице. Медицинские работники задали наболевшие вопросы и поделились своими предложениями по дальнейшему развитию медучреждения. Керчь – отдаленный от центра город, поэтому больницы должны быть оснащены современным оборудованием и квалифицированными кадрами, чтобы оказывать людям всю необходимую помощь разной сложности на месте»,- говориться в сообщении.

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Также, глава исполкома отметил, что с вводом в эксплуатацию моста через Керченский пролив Керчь будет пересекать большое количество людей, не говоря уже о тех, кто приезжает сюда на отдых. Больницы тоже должны быть к этому готовы.

На встрече присутствовали директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК Андрей Карпеев и помощник министра здравоохранения РК.

Не осталось без внимания и благоустройство города. В рамках программы «Формирование городской среды» ведутся работы во дворах домов №35 по Вокзальному шоссе и №1 по улице Карла Маркса. Глава керченской Администрации, его заместитель Николай ГУСАКОВ, вместе с заместителем председателя Госсовета посетили данные объекты.

«Кроме работ, предусмотренных федерально-целевой программой, по замене бордюров, асфальтировке и укладки плитки на дорожках, будут дополнительно установлены детские площадки, произведена санитарная обрезка деревьев, а также озеленение территории дворов», отметил Сергей БОРОЗДИН.

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