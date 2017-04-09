Что должен сделать каждый керчанин

Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ провел встречу с министрами и представителями управления жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. На встрече он объяснил, что обязан сделать каждый житель Крыма для улучшения жизни на полуострове.В ходе встречи он подчеркнул, что социальной обязанностью каждого жителя республики является заключение договора на вывоз твердых бытовых отходов, — передает Крымская служба новостей

Он отметил, что пока не будет заключен договор, не будет и порядка на улицах. Глава Крыма поручил выпустить социальный рекламный ролик, призывающий заключать договоры, поскольку самостоятельно, без поддержки жителей Крыма, решить проблему будет проблематично.

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Присутствующий на заседании Глава Симферополя Геннадий БАХАРЕВ отметил, что сейчас реализуется программа «Контейнер в каждый двор», однако по крымской столице охвачена только восьмая доля частного сектора. Он заявил, что город будет стремиться к 100% результату, однако на это потребуются дополнительные средства



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