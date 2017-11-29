Что инспектировал в Керчи глава Крыма?

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ вместе с керчанами сегодня побывал на приёме у нескольких министров полуострова. Журналистам КерчьИНФО не удалось «поймать» главу полуострова, однако мы узнали некоторые подробности его инспектирований.

Первым пунктом в маршруте Сергей АКСЁНОВА стал микрорайон Героевка.

Здесь граждан принимал заместитель Председателя Совета министров РК Павел КОРОЛЁВ. Местные жители обращались как с частными вопросами, так и с общегородскими. Так, граждане просили помощи в поиске источников финансирования для установления памятных досок героям Великой Отечественной войны.

Следующим местом посещения стал Музей Эльтигенского десанта. Глава республики поблагодарил коллектив за сохранение наследия.

В школе №28 Сергей АКСЁНОВ осмотрел итоги недавно завершённого ремонта, глава Республики поручил доработать некоторые детали.

Во время посещения школы №11 Глава республики отметил в целом хорошее состояние учебного учреждения. Однако в связи с тем, что в здании старые стеклопакеты, распорядился поставить школу в очередь на замену окон на 2018 год.

Ситуацией в школе №26 остался доволен.

Поликлиника №1 Керченской городской больницы №3 стала следующим объектом инспектирования Сергей АКСЁНОВА, здесь он осмотрел стационар. Главврач сообщила, что в медучреждении необходимо оборудование. Глава Крыма поручил Министру здравоохранения Крыма Александру ГОЛЕНКО обновить медоборудование, в частности – рентгеновский аппарат и аппарат для гемодиализа. Очереди в медучреждении отсутствуют.

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Также Глава республики проинспектировал Керченскую больницу №1 им. Н.И. Пирогова и поликлинику при ней. Больница нуждается в ремонте. Так как подрядчик сбежал, не завершив работы, требуется доделать ремонт травматологического отделения. Сергей Аксёнов подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией будут приняты соответствующие меры. Также он поручил Александру ГОЛЕНКО провести совещание и предоставить план по модернизации больницы.

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В ходе поездки Глава Крыма возмутился тем, что дошкольное учреждение на улице Марата, 2, которое возводится в рамках ФЦП, находится в недостроенном состоянии и брошено подрядчиками.

Итоги рабочей поездки республиканских министров подведут сегодня на закрытом совещании в керченской Администрации.



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