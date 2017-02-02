Если в поисковой системе «Yandex» набрать словосочетания со словом «Керчь», то можно получить интересные и неожиданные запросы. Что волнует пользователей интернета о событиях в Керчи, решили проанализировать журналисты KerchINFO.com.

Вводя в поисковую строку «Yandex» словосочетание «в Керчи», система демонстрирует наиболее частые запросы. Как оказалось, многих до сих пор интересует фейковая новость о якобы найденной голове женщины в Керчи, аресты чиновников в Керчи и награждения керченских футболистов.

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Если ввести словосочетание «где в Керчи», то окажется, что людей больше всего интересуют местные кредитные организации, месторасположение «Банка России» и покупка дивана.

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Больше всего ждут в Керчи выдачи земли для многодетных и льготников. Также, судя по запросам, керчане очень ждали снега и новогодней ёлки.

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На запрос «почему в Керчи» поисковая система «Yandex» показывает следующие вопросы: почему нет воды, почему плохая связь и почему нет света.

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Как мы видим, больше всего интернет-пользователей беспокоят самые простые бытовые вопросы, как и в любом другом городе России. Большинство людей интересуют коммунальные услуги, денежные вопросы и развлечения.

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