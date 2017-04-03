Что изменилось на Керченском мосту за неделю?

Керченский мост с каждым днём становится все ближе к дате его ввода в эксплуатацию. Мостостроители работают как днём, так и ночью.

Редакция KerchINFO.com регулярно оповещает своих читателей о изменениях на стройке века. В этот раз мы представляем вашему вниманию сравнительную таблицу проделанных работ от 27 марта 2017 года и от 2 апреля 2017 года.

Согласно данным ниже приведённой таблицы, опубликованной на форуме сайта SkyscraperCity, можно увидеть, что за неделю мостостроители залили 2 опоры и погрузили 68 свай.

Читайте: Новое видео Керченского моста

Таким образом, на 2 апреля 2017 года погружено 68% всех свай и 46,4% опор проекта.

Напомним, над возведением моста в Крым работает около 7 тысяч рабочих со всех уголков России. Автомобильную часть моста планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2018 года, а железнодорожную ровно через год — в декабре 2019 года.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

