Что названо в честь Керчи

Самый старый городище России и одновременно город-герой известен во всей нашей державе. В честь нашего великого города названы не только судна, рестораны, а целые улицы, переулки и площади.

В честь Керчи был назван не один переулок. На сегодня Керченские переулки есть в городах Феодосия, Киев, Симферополь, Ростов на Дону, Воронеж, Новокузнецк, Днепродзержинск, Херсон, Бишкек, Одесса, и Ейск.

В Киеве в честь нашего города-героя названа целая площадь. Керченская площадь расположилась между проспектом генерала Ватутина, проспектом Владимира Маяковского и бульваром Перова. Решение назвать киевскую площадь в честь крымского города Керчь было принято в 1975 году.

Также сегодня Керченская улица существует в различных населённых пунктах и городах бывшего СССР: в Краснодаре, в Москве, в Новосибирске, в Севастополе, в Хабаровске, в Днепре, в Запорожье и в Одессе.

Название «Керчь» носит большой противолодочный корабль проекта 1134Б. Судно было названо в честь нашего города-героя. Корабль долгое время входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота.

В 2004 году в спальном районе Москвы, Бирюлево, именем самого восточного крымского города был назван огромный культурно-развлекательный пятизвёздочный комплекс «Керчь».

Мало кому известно, что в честь нашего города была названа аж целая планета. Малая планета (2216) «Керчь», была открыта астрономом Крымской астрофизической обсерватории Т.М. Смирновой 12 июня в 1971 году.

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Наш город по истине уникальный и необыкновенный. Самый восточный город Крыма раскинувшийся среди степей и морей, не похож ни на одно другое место. Керчанам очень повезло родиться в таком великом и интересном городе. Только им легко доступны 4 разных акватории, своя особая рыба, нескончаемые цепи холмов и множество песчаных пляжей. Керчь — это древний храм на берегу моря.

А какие название в честь родного города знаете вы?

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