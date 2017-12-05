Что нельзя провозить по Крымскому мосту: список Минтранса

Министерство транспорта РФ утвердило перечень оружия и взрывчатых веществ, которые нельзя будет провезти по Крымскому мосту. Интересно, что в этот список попали вирусы – грипп и пневмония. Соответствующий документ с подписью главы ведомства Максима СОКОЛОВА опубликован сегодня на сайте правовой информации.

В перечне оружия – боевое, гражданское и служебное, оружие самообороны, спортивное и охотничье, а также холодное оружие, патроны, кастеты всех видов, метательное оружие, колющее или колюще-режущее оружие с длиной клинка или заострённо твёрдой части более 6 см.

В списке взрывчатых веществ есть подпункт – пиротехнические вещества, к ним относят светоосветительные и фотоосветительные средства, фейерверочные средства и пиротехнические имитационные средства, взрывчатые вещества, а также составные части взрывных устройств.

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Также по мосту в Крым запретят провозить предметы и вещества, содержащие радиоактивные реагенты и химические агенты (среди них – метиловый спирт и этиловый спирт, непригодный для производства алкогольной продукции).

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Самый спорный пункт – это вирусы, вызывающие болезни, которые каким-то образом нельзя будет провезти по мосту в Крым. В числе этого списка – 24 пункта, среди которых – вирусная пневмония, болезнь, вызванная вирусом Эбола, жёлтая лихорадка, грипп и пневмония. Как будут определят наличие вируса – неизвестно.

Весь перечень запрещённых к провозу предметов и веществ по мосту в Крым можно посмотреть здесь – Список МИНТРАНСА.

Напомним, что организацию безопасности Крымского моста доверили Минтрансу России еще прошлой зимой.

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