После новогодних праздников работа на строительстве Керченского моста продолжилась с прежней интенсивностью.
Из новостей ТП «Керчь» отметим следующее:
— на строящуюся железнодорожную арку монтируют 10-ую пару Л-образной конструкции
— для строительства автомобильной арки привезли новые элементы
— на установленных пролетах железнодорожной части Керченского моста идут работы по стыковке отдельных участков
— на северном пирсе готовят участок под установку суперкондукторов
Редакция KerchINFO.com следит за ситуацией и продолжит информировать читателей о стройке века.