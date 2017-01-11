После новогодних праздников работа на строительстве Керченского моста продолжилась с прежней интенсивностью.

Из новостей ТП «Керчь» отметим следующее:

— на строящуюся железнодорожную арку монтируют 10-ую пару Л-образной конструкции

— для строительства автомобильной арки привезли новые элементы

— на установленных пролетах железнодорожной части Керченского моста идут работы по стыковке отдельных участков

— на северном пирсе готовят участок под установку суперкондукторов

Редакция KerchINFO.com следит за ситуацией и продолжит информировать читателей о стройке века.

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