Что подорожало в Крыму в 2017 году?

Крымстат подвел итоги за январь по ценам на продукты питания и промышленные непродовольственные товары на территории полуострова. Представляем вашему вниманию официальную статистику роста и снижения цен некоторых групп товаров.

Как стало известно, из непродовольственной продукции за первый месяц 2017 года в сравнении с последним месяцем 2016 года самый высокий рост цен был зафиксирован на меховые изделия, свежесрезанные цветы, сухие корма для домашних животных, полотенца, бинт, вату, чулочно-носочные изделия и ткани.

Значительно снизились цены на бельевой трикотаж, спортивную и резиновую обувь, стиральные машины, инструменты и оборудование, моторное топливо , холодильники и персональные компьютеры.

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По статистике Крымстата, за январь этого года по сравнению с предыдущим наиболее подорожали следующие продукты питания: овощи, водка, шампанское, маргарин и маргариновая продукция, масло сливочное, молоко и молочная продукция, макаронные изделия, фрукты и цитрусовые.

Наибольшее же снижение цен за месяц было замечено на рыбу живую и охлажденную, сахар, сельди, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, сосиски, сардельки, печень говяжью, яйца.

Благодаря деятельности Крымстата, население полуострова информировано о скачках цен на разные группы товаров. В связи с регулярными федеральными статистическими наблюдениями Крымстата за деятельностью предприятий и организаций области в республике значительно реже нарушаются права потребителей.

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