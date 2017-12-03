Что посмотреть на выходных?

Несмотря на то, что выходные уже подходят к концу, еще есть время успеть насладиться свободным временем в компании самых близких. Редакция сайта КЕРЧЬ ИНФО предлагает керчанам провести этот зимний вечер за просмотром фильма.



Уже завтра начнется новая рабочая неделя, а это значит, что вопреки предпраздничной лени, необходимо собрать все свои силы и успеть закончить все запланированные дела. Новый год со своими новыми начинаниями, грандиозными планами и чистыми ежедневниками уже приближается. А пока, следует взять себя в руки и не поддаваться желанию посильнее укутаться в теплое одеяло.

Для тех, кто самостоятельно не в силах справиться с искушением «ну мам, еще 5 минуточек», мы подготовили подборку мотивирующих фильмов, которые помогут вытащить себя из теплой постели.

Стажер (2015)

В главных ролях: Энн Хэтэуэй, Роберт Де Ниро

70-летний вдовец Бен Уитакер обнаруживает, что выход на пенсию — еще не конец. Пользуясь случаем, он становится старшим стажером в интернет-магазине модной одежды под руководством Джулс Остин. Фильм пронизан теплотой, добродушием и искрометным юмором. Но не обойдется и без драматической линии. Кто хочет обладать такой же, как Бен Уитакер, невероятной энергией, рабочей этикой и силой духа в свои 70? Журналисты КЕРЧЬ ИНФО точно хотят.

Всегда говори «Да» (2008)

В главных ролях: Джим Керри, Зоуи Дешанель

Депрессивный главный герой всегда и всем говорил «нет» — например, друзьям, если они зовут куда-то. Но в один прекрасный день он заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать «Да» на любое предложение…Куда приведет его эта авантюра, увидите сами.

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Пока не сыграл в ящик (2007)

В главных ролях: Джек Николсон, Морган Фриман

Именно так решили два больных раком соседа по больничной палате, когда услышали свой приговор. Один из них вспыльчивый миллиардер, а второй эрудированный автомеханик. Они составляют список дел, которые необходимо сделать прежде, чем они сыграют в ящик, и отправляются в кругосветное путешествие, путешествие всей своей жизни.

Писатели свободы (2006)

В главных ролях: Хилари Суэнк, Скотт Гленн, Патрик Дэмпси, Имелда Стонтон и др.

Рассказ о нелегких буднях учительницы английского языка, преподающей в одной из школ калифорнийского городка Лонг-Бич. Ее ученики — почти сплошь субъекты, для которых английский совсем не является родным языком. Ко всему прочему, Лонг-Бич славится своими бандитскими традициями.

Тренер Картер (2005)

В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Ченнинг Татум, Рик Гонсалес, Роберт Ричард и др.

Фильм основан на реальной истории, происшедшей в 1999 году в Ричмонде, штат Калифорния. Тренер школьной команды по баскетболу Кен Картер принял в середине сезона беспрецедентное решение, запретив игрокам, не испытавшим еще ни одного поражения, выходить на площадку из-за низкой успеваемости в школе. В итоге команда пропустила две игры в чемпионате, а юным баскетболистам был закрыт доступ в спортзал до тех пор, пока они не стали хорошо учиться. Поступок Картера вызвал одновременно и одобрение, и резкую критику со стороны родителей игроков и школьного руководства. Среди членов команды был и сын тренера, поступивший впоследствии в престижное учебное заведение.

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